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即时要闻
人民币对美元汇率逼近汇改以来高点  
[2011年05月25日]
也门政府军与部落武装冲突65人死亡  
[2011年05月25日]
俄第一季度吸引外资额同比增加2.4倍  
[2011年05月25日]
日本4月份出现4637亿日元贸易逆差  
[2011年05月25日]
纽约股市三大股指小幅下跌  
[2011年05月25日]
纽约金价连续第三个交易日上涨  
[2011年05月25日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年05月25日]
国际油价24日大幅反弹  
[2011年05月25日]
美国防部长说希望延长美军驻军伊拉克  
[2011年05月25日]
伊朗称西方国家拒绝为伊朗客机加油违反国际法  
[2011年05月25日]
伊朗炼油厂爆炸推迟高级汽油生产日程  
[2011年05月25日]
伊朗称3名被扣美国人绝非“徒步旅行者”  
[2011年05月25日]
世卫三年后讨论是否全球销毁天花病毒样本  
[2011年05月25日]
匈牙利宣布从俄公司购回本国石油天然气公司股份  
[2011年05月25日]
索马里安全部队缴获350万美元海盗赎金  
[2011年05月25日]
波兰央行行长表示不急于加入欧元区  
[2011年05月25日]
欧盟考虑全面禁用塑料袋  
[2011年05月25日]
埃及检察机关将穆巴拉克及两个儿子送交法院审判  
[2011年05月25日]
以色列总理重申不会回到1967年边界线  
[2011年05月25日]
中国-东盟环境保护合作中心在京启动  
[2011年05月24日]
美国人权事务特别代表抵达平壤访问  
[2011年05月24日]
全国移动电话用户突破9亿  
[2011年05月24日]
大宗商品盘整运行  
[2011年05月24日]
上海期金价格全线飘红  
[2011年05月24日]
国内现货金银价全线上涨  
[2011年05月24日]
A股触底回升  
[2011年05月24日]
创业板指探新低后强劲反弹放量涨3.57%  
[2011年05月24日]
中小板指跌0.46%  
[2011年05月24日]
一季度我国国际收支继续呈现“双顺差”  
[2011年05月24日]
台北股市微涨  
[2011年05月24日]
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