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即时要闻
潘基文敦促尼泊尔各方完成新宪法起草工作  
[2011年05月24日]
联合国呼吁绑架者立即释放7名爱沙尼亚游客  
[2011年05月24日]
质检总局公示《食品召回管理规定》征求意见稿  
[2011年05月24日]
湖南湘西29人特大涉黑案开庭  
[2011年05月24日]
全国猪肉价格淡季连续4周上涨  
[2011年05月24日]
美国乔普林市龙卷风死亡人数升至89人  
[2011年05月24日]
天津强化政府责任确保食品安全  
[2011年05月23日]
浙江立法“问题食品”就地销毁  
[2011年05月23日]
港股跌2.11%收报22711点  
[2011年05月23日]
大宗商品走势分化  
[2011年05月23日]
国内现货金银延续盘整  
[2011年05月23日]
上海期金弱势延涨  
[2011年05月23日]
澳大利亚铁矿企业将联手进行基建  
[2011年05月23日]
玉树灾后重建今年将再投入200亿元  
[2011年05月23日]
中方在中日外长会晤中重申钓鱼岛立场  
[2011年05月23日]
国家电网承诺优先保障居民用电  
[2011年05月23日]
中小板指放量下跌3.15%  
[2011年05月23日]
创业板指急挫3.94%逼近历史低位  
[2011年05月23日]
韩美空军举行大规模联合演习  
[2011年05月23日]
阿富汗塔利班发言人否认奥马尔被击毙  
[2011年05月23日]
航运保险年增幅逾30%  
[2011年05月23日]
1-4月中国承接国际服务外包同比增长110%  
[2011年05月23日]
台北股市下跌89点  
[2011年05月23日]
日经股指下跌1.52%  
[2011年05月23日]
中国支付清算协会23日正式成立  
[2011年05月23日]
阿富汗官员说塔利班领导人奥马尔已被击毙  
[2011年05月23日]
洪湖湿地遭70年一遇大旱  
[2011年05月23日]
新加坡将重估内阁及总统薪金水平  
[2011年05月23日]
美国乔普林市遭龙卷风袭击24人死亡  
[2011年05月23日]
潘基文谴责苏丹阿卜耶伊地区暴力冲突升级  
[2011年05月23日]
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