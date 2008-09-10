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即时要闻
【海外】联合国呼吁提供1亿美元援助海地  
[2008-09-11]
【金融】芝加哥玉米期货价格继续下跌  
[2008-09-11]
【金融】芝加哥大豆期价下跌  
[2008-09-11]
【金融】芝加哥小麦期货价格小幅下挫  
[2008-09-11]
【金融】美股小幅收高  
[2008-09-11]
【金融】国际油价继续下挫  
[2008-09-11]
【金融】纽约黄金期货价格大跌  
[2008-09-11]
【海外】美国对伊朗实施新制裁  
[2008-09-11]
【海外】美国表示希望继续解决朝核问题  
[2008-09-11]
【海外】美国防部说将调整在阿富汗战略  
[2008-09-11]
【海外】美国务卿会见印度国防部长  
[2008-09-11]
【海外】伊朗南部发生地震至少3人死亡  
[2008-09-10]
【海外】泰国政府选择曼谷廊曼机场候机楼作为临时办公地  
[2008-09-10]
【海外】日本7月经常项目盈余同比减少  
[2008-09-10]
【海外】非洲移动通信业面临诸多挑战  
[2008-09-10]
【政经】前8月中国实际使用外资金额同比增长超四成  
[2008-09-10]
【政经】巴西将在中国设投资贸易中心   
[2008-09-10]
【海外】欧盟下调欧元区经济增长预期  
[2008-09-10]
【海外】联合国机构呼吁发展中国家警惕合成毒品蔓延  
[2008-09-10]
【产业】国际油价即将跌破100美元  
[2008-09-10]
【政经】西藏仲巴县地震后未出现疫情  
[2008-09-10]
【政经】山西襄汾尾矿库溃坝事故已致128人遇难  
[2008-09-10]
【海外】泰国反对党民主党建议组建国民政府  
[2008-09-10]
【政经】“森拉克”强度逐渐加强　浙江紧急部署防御  
[2008-09-10]
【政经】胡锦涛、温家宝对临汾新塔矿业有限公司尾矿库溃坝事故作出重要指示  
[2008-09-10]
【海外】日本7月景气一致指数略有回升  
[2008-09-10]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-09-10]
【海外】一艘韩国籍货船在索马里附近海域遭劫持  
[2008-09-10]
【海外】伊朗西南部洪水致16人死亡  
[2008-09-10]
【政经】8月全国报告千余人死于法定传染病  
[2008-09-10]
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