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即时要闻
欧盟财长就加强管理卖空交易达成一致  
[2011年05月18日]
商务部：上周食用农产品价格小幅上涨  
[2011年05月18日]
俄方说不打算在利比亚问题上充当调停者  
[2011年05月18日]
世行称新兴市场重新定义全球经济结构  
[2011年05月18日]
河北保定：法院审判庭设记者席推阳光司法  
[2011年05月18日]
赣北地区旱情严重  
[2011年05月18日]
安理会欢迎新一届海地政府成立  
[2011年05月18日]
中国移动在全国统一下调全球通套餐资费  
[2011年05月17日]
国内现货金银弱势盘整  
[2011年05月17日]
澳门首季度住房均价环比升14.6%  
[2011年05月17日]
港股跌0.26%收报22901点  
[2011年05月17日]
上海期金近全线止跌回升  
[2011年05月17日]
农产品普遍下挫大宗商品延续盘整  
[2011年05月17日]
沪深股指温和反弹  
[2011年05月17日]
创业板指下挫1.23%  
[2011年05月17日]
中小板指略跌0.01%  
[2011年05月17日]
78名厅局级干部在工程建设领域专项治理中受处分  新华社
[2011年05月17日]
自2009年9月至2011年3月，全国纪检监察机关共受理工程建设领域违纪违法问题举报3.31万件，立案1.72万件，结案1.56万件
4月份实际利用外资84.64亿美元  
[2011年05月17日]
石油和化学工业去年实现总产值8.88万亿元  
[2011年05月17日]
印尼爪哇岛发生6.1级地震  
[2011年05月17日]
台北股市下跌0.3%  
[2011年05月17日]
日经股指微涨0.09%  
[2011年05月17日]
俄航天署确定空间站新一批宇航员名单  
[2011年05月17日]
莫斯科一楼房发生火灾造成7人死亡  
[2011年05月17日]
广西“最牛楼加加”被责令限期自行拆除  
[2011年05月17日]
德政府将出巨资和优惠政策给电动车战略“充电”  
[2011年05月17日]
南水北调丹江口水库出现历史最低水位  
[2011年05月17日]
谷歌首次发行30亿美元企业债  
[2011年05月17日]
利民化工IPO申请遭否  
[2011年05月17日]
人民币对美元汇率中间价继续走低  
[2011年05月17日]
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