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即时要闻
南非农商会建议政府恢复土地认领制度  
[2011年05月17日]
丹麦要求削减其承担的欧盟财政预算份额  
[2011年05月17日]
白俄罗斯外汇市场本币大幅贬值  
[2011年05月17日]
印度研究称喜马拉雅山75%冰川萎缩  
[2011年05月17日]
容克表示不排除希腊债务归还日期延长  
[2011年05月17日]
欧盟与阿尔及利亚将展开新一轮关税谈判  
[2011年05月17日]
欧元区财长提名德拉吉出任下任欧洲央行行长  
[2011年05月17日]
纽约汇市美元对大多数主要货币下跌  
[2011年05月17日]
纽约金价16日继续下跌  
[2011年05月17日]
科技股拖累纽约股市三大股指下跌  
[2011年05月17日]
纽约油价16日下跌2.29%  
[2011年05月17日]
欧洲经济论坛在波兰卡托维茨举行  
[2011年05月17日]
索马里首都发生爆炸致5名士兵死亡  
[2011年05月17日]
白宫表示对国际货币基金组织有信心  
[2011年05月17日]
经济学家调低2011年美国经济增长预期  
[2011年05月17日]
美国达到14.29万亿美元债务上限  
[2011年05月17日]
俄称不排除退出俄美反导条约的可能  
[2011年05月17日]
俄经济第一季度同比增长4.1%  
[2011年05月17日]
国际刑事法院寻求对卡扎菲发出逮捕令  
[2011年05月17日]
伦敦警方接到炸弹警告  
[2011年05月17日]
欧元区3月份外贸实现顺差  
[2011年05月17日]
伯南克表示美国政府应大力支持科研与创新  
[2011年05月17日]
湖北省千余座水库因旱跌至“死水位”  
[2011年05月16日]
北京二外继续教育学院原院长终审获刑  
[2011年05月16日]
澳门4月份外汇储备同比增加32%  
[2011年05月16日]
港股跌1.36%收报22960点  
[2011年05月16日]
我国小额贷款公司突破3000家  
[2011年05月16日]
国内现货金银近全线下跌  
[2011年05月16日]
上海期金全线下跌  
[2011年05月16日]
沪深股市双双收跌  
[2011年05月16日]
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