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即时要闻
大宗商品展开盘整  
[2011年05月16日]
中小板指微跌0.06%  
[2011年05月16日]
创业板指跌0.38%  
[2011年05月16日]
浙江德清血铅超标责任人被立案处理  
[2011年05月16日]
日本消费者信心“恶化”  
[2011年05月16日]
台北股市下跌1.05%  
[2011年05月16日]
铁道部将发5年期中票融资200亿元  
[2011年05月16日]
日经股指下跌0.94%  
[2011年05月16日]
我国网民数量已达4.77亿  
[2011年05月16日]
潘基文呼吁中东各方保持克制停止挑衅  
[2011年05月16日]
泰国南部路边炸弹造成4人死伤  
[2011年05月16日]
日本对俄副总理视察北方四岛表示抗议  
[2011年05月16日]
日本3月份机械订货下降  
[2011年05月16日]
奥巴马称美国债务违约将严重冲击全球金融体系  
[2011年05月16日]
联合国秘书长利比亚问题特使访问的黎波里  
[2011年05月16日]
商务部初裁欧盟马铃薯淀粉存在补贴  
[2011年05月16日]
日本4月份企业物价指数同比上升2.5%  
[2011年05月16日]
利比亚愿意在北约停止轰炸的同时停火  
[2011年05月16日]
日经股指早盘下跌0.63%  
[2011年05月16日]
IMF称卡恩被捕不影响该组织运作  
[2011年05月16日]
恒大地产长春拿下两个地块  
[2011年05月16日]
三特索道撤回定向增发申请  
[2011年05月16日]
本周新基金扎堆发行  
[2011年05月16日]
人民币对美元汇率中间价延续下行走势  
[2011年05月16日]
国际财经快报  
[2011年05月16日]
阿联酋经济去年增长1.4%  
[2011年05月16日]
印度石油企业宣布大幅上调汽油零售价  
[2011年05月16日]
北约轰炸突尼斯边界附近的利比亚兵营  
[2011年05月16日]
萨尔瓦多飞机失事两名中国企业员工遇难  
[2011年05月16日]
埃及外长阿拉比接替穆萨任阿盟新秘书长  
[2011年05月16日]
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