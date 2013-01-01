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即时要闻
国际油价10日继续反弹  
[2011年05月11日]
中国企业家获联合国“地球卫士奖”  
[2011年05月11日]
纽约将启用移动电话预警系统  
[2011年05月11日]
希腊八成民众对经济前景表示悲观  
[2011年05月11日]
希腊发行半年期国债  
[2011年05月11日]
经合组织3月失业率趋稳  
[2011年05月11日]
福岛核电站3号机组测出高浓度放射性物质  
[2011年05月11日]
潘基文呼吁各国重视防灾减灾  
[2011年05月11日]
广西全州泥石流死亡人数上升至14人  
[2011年05月11日]
风暴“艾利”菲律宾造成22人死亡  
[2011年05月11日]
联合国呼吁各国采取防灾减灾战略  
[2011年05月10日]
汶川地震灾后需重建学校完工96.9%  
[2011年05月10日]
日本福岛核电站警戒区居民首次临时返家  
[2011年05月10日]
青藏高原多年冻土区首条高速公路开工建设  
[2011年05月10日]
10日上海期金价格全线上涨  
[2011年05月10日]
大宗商品近全线上行  
[2011年05月10日]
宝钢6月份出厂价维持不变  
[2011年05月10日]
国内现货金银价全线上扬  
[2011年05月10日]
中小板指10日略升0.2%  
[2011年05月10日]
沪深股指延续反弹  
[2011年05月10日]
创业板指微跌0.06%  
[2011年05月10日]
俄达吉斯坦发生汽车炸弹爆炸事件  
[2011年05月10日]
我国28个省份已达到消除碘缺乏病目标  
[2011年05月10日]
卫生部：自述疑似艾滋病感染人群不具传染性  
[2011年05月10日]
保监会启动变额年金保险试点  
[2011年05月10日]
国内首家海损理算中心将落户上海  
[2011年05月10日]
3年期央票本周有望重启  
[2011年05月10日]
台北股市下跌12.2点  
[2011年05月10日]
日经股指上涨0.25%  
[2011年05月10日]
墨西哥东北部枪战致死13人  
[2011年05月10日]
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