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即时要闻
智利最大水电项目初步通过环境评估  
[2011年05月10日]
泰国提前大选力图跳出政争怪圈  
[2011年05月10日]
南非工会反对沃尔玛并购当地企业  
[2011年05月10日]
越南4月份消费价格指数高涨  
[2011年05月10日]
人民币对美元汇率中间价连创新高  
[2011年05月10日]
中国成阿根廷家电第一大进口来源国  
[2011年05月10日]
日经股指早盘下跌0.24%  
[2011年05月10日]
巴勒斯坦民族权力机构面临财政危机  
[2011年05月10日]
9日纽约股市上涨  
[2011年05月10日]
避险需求提振纽约金价重返1500美元  
[2011年05月10日]
国际油价9日强势反弹  
[2011年05月10日]
欧元连续第四个交易日下跌  
[2011年05月10日]
安特卫普至重庆铁路货运正式开通  
[2011年05月10日]
欧佩克油价上周明显回落  
[2011年05月10日]
法国总统建议设立打击贩毒国际基金  
[2011年05月10日]
印尼向泰柬双方提供一揽子冲突解决方案  
[2011年05月10日]
老挝选出132名新一届国会议员  
[2011年05月10日]
希腊不满标普再次下调其主权信用评级  
[2011年05月10日]
国际清算银行会议关注财政赤字和通胀等问题  
[2011年05月10日]
巴基斯坦对本·拉丹藏身该国展开调查  
[2011年05月10日]
伊朗称其首座核电站两个月后并网发电  
[2011年05月10日]
最高法出台任职回避制度实施方案  
[2011年05月10日]
日本滨冈核电站将全面停止运转  
[2011年05月10日]
泰国王签署谕令解散国会下议院  
[2011年05月10日]
美国投资20亿美元发展高铁  
[2011年05月10日]
莫斯科举行阅兵式庆祝卫国战争胜利66周年  
[2011年05月09日]
港股涨0.76%收报23336点  
[2011年05月09日]
重庆警方成立首支食品药品犯罪侦缉支队  
[2011年05月09日]
我国对进口氯丁橡胶继续实施反倾销措施  
[2011年05月09日]
国内现货金价格全线止跌回升  
[2011年05月09日]
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