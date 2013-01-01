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即时要闻
亚行年会将重点讨论抑制通胀问题  
[2011年05月03日]
欧盟官员再次否认希腊需要债务重组  
[2011年05月03日]
亚太地区主要股市多数上涨  
[2011年05月03日]
4月份以来全国大米价格涨势趋缓  
[2011年05月03日]
本·拉丹毙命带来的安全影响  
[2011年05月03日]
通化如家酒店火灾原因系人为放火  
[2011年05月03日]
亚太地区主要股市29日多数下跌  新华社
[2011年04月29日]
受前一交易日美国发布不利经济数据等多种因素影响，亚太地区主要股市29日多数下跌
以色列将拒绝与巴勒斯坦联合政府接触  
[2011年04月29日]
澳大利亚大城市房价第一季度下跌  
[2011年04月29日]
港股跌0.36%收报23720点  
[2011年04月29日]
国内现货金银展开盘整涨跌不一  
[2011年04月29日]
大宗商品集体走低  
[2011年04月29日]
一季度钢铁行业整体处于低效益运行状态  
[2011年04月29日]
上海期金冲高回落展开盘整  
[2011年04月29日]
上证综指收复2900点关口  
[2011年04月29日]
财政部下拨保障性安居工程专项资金337亿元  
[2011年04月29日]
河北省通报10起典型商业贿赂案件  
[2011年04月29日]
第一季度消费投诉出现四个新特点  
[2011年04月29日]
南水北调河南段配套工程启动  
[2011年04月29日]
创业板指缩量上升0.95%  
[2011年04月29日]
中小板指缩量上涨1.12%  
[2011年04月29日]
第十届中缅边境贸易交易会开幕  
[2011年04月29日]
金交所调整“五一”白银合约保证金比例  
[2011年04月29日]
多家航空公司将上调国际航线燃油附加费  
[2011年04月29日]
台北股市跌32点  
[2011年04月29日]
中国广播电视协会电视版权委员会在京成立  
[2011年04月29日]
新疆塔里木河上游遭遇历史同期最大洪峰  
[2011年04月29日]
美国风暴重灾区实行宵禁以防哄抢  
[2011年04月29日]
广东成为人口第一大省  
[2011年04月29日]
阿里山森林火车事故现场展开清理工作  
[2011年04月29日]
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