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即时要闻
【海外】欧佩克欲将石油日产量减少52万桶  
[2008-09-10]
【政经】8月份PPI同比上涨10.1%  
[2008-09-10]
【政经】8月份CPI同比上涨4.9%  
[2008-09-10]
【海外】7月份美国旧房合同成交量萎缩  
[2008-09-10]
【金融】拉美股市大幅下挫  
[2008-09-10]
【金融】巴西股市4个月蒸发4320亿美元  
[2008-09-10]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-10]
【海外】格指责俄同南奥塞梯和阿布哈兹建交  
[2008-09-10]
【海外】美联储再拍卖250亿美元短期贷款  
[2008-09-10]
【海外】美高官称开始考虑帮助格鲁吉亚重整军备  
[2008-09-10]
【海外】赞比亚将于10月30日举行总统选举  
[2008-09-10]
【金融】伦敦股市整体收低  
[2008-09-10]
【海外】欧盟将与乌克兰签订联系国协定   
[2008-09-10]
【海外】俄外长称将按照双边协议向南阿两地派驻部队   
[2008-09-10]
【海外】日本修改“新经济成长战略”  
[2008-09-10]
【海外】印尼苏门答腊岛发生里氏5.6级地震  
[2008-09-10]
【海外】布什宣布从伊拉克撤军8000多人  
[2008-09-10]
【海外】俄要求安理会对格实行武器禁运  
[2008-09-10]
【金融】美联储再拍卖250亿美元短期贷款  
[2008-09-10]
【海外】美国拟帮助格鲁吉亚重整军备  
[2008-09-10]
【海外】潘基文关切斯里兰卡冲突局势  
[2008-09-10]
【金融】美股遭受重挫  
[2008-09-10]
【金融】国际油价跌破104美元  
[2008-09-10]
【金融】纽约黄金期货价格跌破800美元  
[2008-09-10]
【金融】纽约汇市美元回跌  
[2008-09-10]
【政经】非农建设占用耕地明年起“先补后占”  
[2008-09-09]
【产业】三洋开发出有助太阳能电池量产新技术  
[2008-09-09]
【政经】邵逸夫奖颁奖典礼在港举行  
[2008-09-09]
【海外】巴基斯坦新总统宣誓就任  
[2008-09-09]
【海外】肯尼亚敦促埃及签尼罗河水分配地区新约  
[2008-09-09]
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