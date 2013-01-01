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即时要闻
纽约金价继续冲高  
[2011年04月21日]
20日纽约汇市美元对主要货币走低  
[2011年04月21日]
伦敦股市20日上涨  
[2011年04月21日]
纳斯达克集团一季度净利润增长70%  
[2011年04月21日]
世行报告指出改善基础设施有助减少城市暴力  
[2011年04月21日]
奥巴马支持英法等向利比亚派遣军事人员  
[2011年04月21日]
美国务卿提议向利比亚反对派提供非武器援助  
[2011年04月21日]
伊拉克称驻伊美军驻留期限不可能再延长  
[2011年04月21日]
美国宣布开始实施恐怖警戒新体系  
[2011年04月21日]
意大利派军官赴利比亚帮助反政府武装  
[2011年04月21日]
日一团体首次从母乳中检出放射性物质  
[2011年04月21日]
内地和香港就核电安全监管等开展技术交流  
[2011年04月21日]
普京说2012年前俄罗斯经济将完全复苏  新华社
[2011年04月20日]
港股升1.6%收报23896点  
[2011年04月20日]
现货金银全线上涨再创新高  
[2011年04月20日]
大宗商品止跌回升  
[2011年04月20日]
20日创业板指升1.4%  
[2011年04月20日]
上证综指重返3000点  
[2011年04月20日]
工信部：三网融合已取得积极进展  
[2011年04月20日]
20日中小板指涨0.4%  
[2011年04月20日]
九部门遏制电解铝产能过剩和重复建设  
[2011年04月20日]
英特尔一季度盈利远超预期  
[2011年04月20日]
个人申报缴纳税款时间将延长  
[2011年04月20日]
中国海平面上升速率高于全球水平  
[2011年04月20日]
印度成功发射一箭三星  
[2011年04月20日]
全球第四个离岛免税区在三亚正式启动  
[2011年04月20日]
基金期指套利专户产品发行“提速”  
[2011年04月20日]
中石化：已停止向除港澳外地区出口成品油  
[2011年04月20日]
台北股市上涨174点  
[2011年04月20日]
日经股指上涨1.76%  
[2011年04月20日]
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