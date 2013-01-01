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即时要闻
IAEA说福岛核电站放射性物质泄漏量不会大增  
[2011年04月20日]
加地方立法机构要求重拟多交所和伦交所合并案  
[2011年04月20日]
个税工薪所得税率结构由9级减为7级  
[2011年04月20日]
河北：官员未完成节能减排任务需引咎辞职  
[2011年04月20日]
克罗地亚又完成两项加入欧盟谈判  
[2011年04月20日]
全球对冲基金规模创纪录至2万亿美元  
[2011年04月20日]
日本3月份出口同比下滑2.2%  
[2011年04月20日]
天喻信息等3只创业板新股21日上市  
[2011年04月20日]
日经股指早盘上涨1.43%  
[2011年04月20日]
奥巴马重申将继续推动移民改革  
[2011年04月20日]
纽约股市因经济数据和公司业绩利好上涨  
[2011年04月20日]
纽约汇市美元对主要货币汇率下跌  
[2011年04月20日]
纽约油价19日反弹  
[2011年04月20日]
尼日利亚北部骚乱造成至少17人死亡  
[2011年04月20日]
北约和欧盟将开会讨论利比亚局势  
[2011年04月20日]
美国总统呼吁美各界为减赤共担责任  
[2011年04月20日]
美国总统奥巴马支持率显著下滑  
[2011年04月20日]
格议会批准废止俄军队及物资过境协议  
[2011年04月20日]
劳尔·卡斯特罗当选古共中央第一书记  
[2011年04月20日]
沙特石油大臣说目前高油价“不合理”  
[2011年04月20日]
朝鲜测出大气中含放射性物质  
[2011年04月20日]
欧盟公布最新版不安全航空公司黑名单  
[2011年04月20日]
多国承诺资助切尔诺贝利核电站建新外壳  
[2011年04月20日]
澳门电讯2010财年营业额增长13%   
[2011年04月19日]
亚太地区主要股市19日普遍下跌  
[2011年04月19日]
河北抚宁森林火灾全部扑灭  
[2011年04月19日]
东京电力公司开始转移高放射性污水  
[2011年04月19日]
国航与中国电信签署战略合作框架协议  
[2011年04月19日]
港股跌1.3%收报23521点  
[2011年04月19日]
机器人未能完成福岛核电站检测  
[2011年04月19日]
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