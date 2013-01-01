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即时要闻
19日国内现货金银延续上涨  
[2011年04月19日]
上海期金展开盘整涨跌互现  
[2011年04月19日]
大宗商品普遍下跌  
[2011年04月19日]
2010年我国遭遇66起“两反一保”调查  
[2011年04月19日]
北京将针对扬尘等污染物征收排污费  
[2011年04月19日]
日本3月份消费者信心指数骤降  
[2011年04月19日]
一季度中国汽车车身附件问题投诉多  
[2011年04月19日]
泰国南部袭击事件致死5人  
[2011年04月19日]
苹果起诉三星抄袭iPhone和iPad设计  
[2011年04月19日]
北京将提高新机动车排放标准  
[2011年04月19日]
19日中小板指跌0.86%  
[2011年04月19日]
19日创业板指跌0.89%  
[2011年04月19日]
中国与乌兹别克斯坦签署双边本币互换协议  
[2011年04月19日]
卡斯特罗确认不再担任党的领导职务  
[2011年04月19日]
台北股市下跌75点  
[2011年04月19日]
日经股指下跌1.21%  
[2011年04月19日]
日本开发出能捕捉放射物的粉末  
[2011年04月19日]
希腊或债务重组令欧债危机再度升温  
[2011年04月19日]
日本多数车企国内工厂陆续开工  
[2011年04月19日]
人民币对美元汇率中间价继续回落  
[2011年04月19日]
江苏首次公推票决省辖市市委书记  
[2011年04月19日]
古共六大通过经济和社会改革计划  
[2011年04月19日]
日经股指早盘大跌1.49%  
[2011年04月19日]
日本政府拟发10万亿日元“复兴再生债”  
[2011年04月19日]
国际钢铁协会预测全球钢铁消费增长强劲  
[2011年04月19日]
葡萄牙与IMF等举行金融援助谈判  
[2011年04月19日]
伦敦基本金属期货价格普跌  
[2011年04月19日]
纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2011年04月19日]
国际金价再创新高  
[2011年04月19日]
纽约股市三大股指全线下挫  
[2011年04月19日]
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