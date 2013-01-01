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即时要闻
领导职务公务员未完成培训将延长试用期  
[2011年04月13日]
上证指数创下年内收盘最高点位  《财经》综合报道
[2011年04月13日]
曹德旺捐赠3亿股福耀玻璃股票给慈善基金会  
[2011年04月13日]
金砖国家举行首次经贸部长会议  
[2011年04月13日]
国开行对金砖国家贷款余额达380多亿美元  
[2011年04月13日]
东京股市日经股指上涨0.90%  
[2011年04月13日]
2月银行代客结售汇顺差为249亿美元  
[2011年04月13日]
日本3月份企业物价同比上升2%  
[2011年04月13日]
泰安“1·04”持枪杀人案二审宣判  
[2011年04月13日]
日经股指早盘微跌0.11%  
[2011年04月13日]
美能源部预测今明两年能源价格将攀升  
[2011年04月13日]
丰田宣布欧洲工厂临时停工数天  
[2011年04月13日]
人民币对美元汇率中间价升破6.54  
[2011年04月13日]
国际财经快报  
[2011年04月13日]
三公司创业板IPO申请获通过  
[2011年04月13日]
联合国确认科特迪瓦冲突导致536人死亡  
[2011年04月13日]
美国国会公布预算案  
[2011年04月13日]
国际油价12日大幅下挫  
[2011年04月13日]
纽约股市全线下跌  
[2011年04月13日]
12日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年04月13日]
国际油价暴跌刺激纽约金价下挫1%  
[2011年04月13日]
加拿大央行维持基准利率1%不变  
[2011年04月13日]
世行呼吁多边合作应对后危机时代挑战  
[2011年04月13日]
明斯克地铁爆炸案调查取得进展  
[2011年04月13日]
IMF报告称全球财政稳定风险仍在上升  
[2011年04月13日]
澳门扩大暂停从日本进口食品产地范围  
[2011年04月13日]
福岛核电站附近首次检测出放射性锶  
[2011年04月13日]
质检总局：严查严办上海“染色馒头”企业  
[2011年04月13日]
瘦肉精案件共抓获96名犯罪嫌疑人  
[2011年04月12日]
部分车企因锦湖轮胎问题召回7万余辆轿车  
[2011年04月12日]
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