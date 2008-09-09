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即时要闻
【金融】今年第二期电子储蓄国债16日起发行  
[2008-09-09]
【海外】驻阿富汗联军遇袭3名士兵身亡  
[2008-09-09]
【海外】俄议会上院主席米罗诺夫会见王兆国  
[2008-09-09]
【海外】俄外长称俄军将长驻南奥塞梯和阿布哈兹  
[2008-09-09]
【海外】英国零售业连续三个月下滑  
[2008-09-09]
【金融】证监会称今年来新股发行节奏放缓  
[2008-09-09]
【政经】上海将首次全市范围拉响防空警报  
[2008-09-09]
【海外】埃雷卡特称阿巴斯不会解散巴立法委  
[2008-09-09]
【产业】联想入选“亚洲品牌500强排行榜”前十  
[2008-09-09]
【政经】包头鑫垣公司大楼发生大火5人死亡  
[2008-09-09]
【政经】台湾对外贸易亮“警讯”　  
[2008-09-09]
【政经】商务部发布五国家和地区投资报告  
[2008-09-09]
【政经】中国非金融类对外直投迅猛增长  
[2008-09-09]
【产业】国内最大产能甲乙酮装置山东投产  
[2008-09-09]
【金融】纽约泛欧交易所与天津签合作备忘录  
[2008-09-09]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-09-09]
【政经】长江湖北浠水段发生恶性转移废弃污染物事件  
[2008-09-09]
【海外】沙特石油大臣称欧佩克原油产量适当  
[2008-09-09]
【产业】中国五成以上国际特许品牌来自美国  
[2008-09-09]
【海外】沙马被剥夺泰国总理职务  
[2008-09-09]
【海外】非盟成立经社文理事会  
[2008-09-09]
【海外】老挝发生禽流感疫情  
[2008-09-09]
【金融】上半年对冲基金资产创六年最小增幅  
[2008-09-09]
【产业】前八月国产汽车产销同比增近14%  
[2008-09-09]
【政经】深圳破获一宗特大毒品案  
[2008-09-09]
【海外】津巴布韦政党谈判首日未有突破  
[2008-09-09]
【政经】13号强热带风暴“森拉克”生成  
[2008-09-09]
【政经】台湾宜兰外海发生6.1级地震　  
[2008-09-09]
【政经】王岐山将出席第19届中美商贸联委会  
[2008-09-09]
【金融】申万巴黎旗下首只债券型基金获批  
[2008-09-09]
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