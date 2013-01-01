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即时要闻
国内现货金银价全线下跌  
[2011年04月12日]
大宗商品近全线下挫  
[2011年04月12日]
上海期金价格全线回调收跌  
[2011年04月12日]
海洋局公布第一批开发利用无居民海岛名录  
[2011年04月12日]
台北股市下跌147点  
[2011年04月12日]
中小板指12日跌0.76%  
[2011年04月12日]
创业板指12日微跌0.26%  
[2011年04月12日]
国务院房地产调控督查组在浙江督查  
[2011年04月12日]
央票发行利率持平  
[2011年04月12日]
东京股市日经股指下跌1.69%  
[2011年04月12日]
朝鲜副外相金桂冠来华访问  
[2011年04月12日]
平凉崆峒区通报“4·7”投毒案情况  
[2011年04月12日]
日本大地震后已发生408次里氏5.0级以上余震  
[2011年04月12日]
英国拟要求银行大幅提高资本充足率  
[2011年04月12日]
韩国央行决定维持基准利率不变  
[2011年04月12日]
欧洲每年因氮污染损失或达2800亿英镑  
[2011年04月12日]
日本正式宣布将福岛核事故升为7级  
[2011年04月12日]
日经股指早盘下跌1.6%  
[2011年04月12日]
阿根廷不建议对中国制冷剂采取反倾销  
[2011年04月12日]
国际油价11日大幅回落  
[2011年04月12日]
伦敦金属期货价格多数上涨  
[2011年04月12日]
纽约股市三大股指11日涨跌不一  
[2011年04月12日]
纽约汇市11日美元对主要货币涨跌互现  
[2011年04月12日]
获利回吐打压纽约金价11日小幅回落  
[2011年04月12日]
日本千叶县东部海域发生里氏6.3级地震  
[2011年04月12日]
也门政府军击毙11名“基地”分子  
[2011年04月12日]
利反对派拒绝非盟停火路线图计划  
[2011年04月12日]
安理会决定紧急考虑设立索马里特别法庭  
[2011年04月12日]
白俄罗斯首都明斯克地铁爆炸已致11人死亡  
[2011年04月12日]
俄罗斯将向波兰移交卡廷事件所有档案  
[2011年04月12日]
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