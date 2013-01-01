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即时要闻
贵州省天柱县发生1起O型口蹄疫疫情  
[2011年04月08日]
东芝提出短期内报废福岛核电站机组方案  
[2011年04月08日]
澳大利亚国库部长否决交易所合并案  
[2011年04月08日]
七道梁隧道爆炸已发现4具遇难者  
[2011年04月08日]
铁岭致32人死亡钢包脱落事件两责任人被判刑  
[2011年04月08日]
西班牙上调今年失业率预期至19.8%  
[2011年04月08日]
报告显示拉美地区贸易明显复苏  
[2011年04月08日]
法国呼吁欧盟和葡萄牙出台稳定市场措施  
[2011年04月08日]
国际财经快报  
[2011年04月08日]
国际油价7日再创2年半新高  
[2011年04月08日]
纽约股市三大股指小幅下跌  
[2011年04月08日]
黄金期价7日小幅收高  
[2011年04月08日]
7日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年04月08日]
美国白宫启动政府关门应急计划  
[2011年04月08日]
以色列防御系统首次成功拦截火箭弹  
[2011年04月08日]
全球食品价格连涨8个月后首降  
[2011年04月08日]
国际原子能机构称福岛核事故形势趋稳  
[2011年04月08日]
以色列炮轰加沙致3名巴勒斯坦人死亡  
[2011年04月08日]
墨西哥东南部发生里氏6.5级地震  
[2011年04月08日]
IMF报告说全球石油市场进入日益稀缺时期  
[2011年04月08日]
巴西发生校园枪击案致11死22伤  
[2011年04月08日]
日本东北部海域发生里氏7.4级地震  
[2011年04月08日]
港股跌0.01%报24281点  
[2011年04月07日]
大宗商品高位震荡  
[2011年04月07日]
7日中小板指涨0.58%  
[2011年04月07日]
南航原总工程师受贿719万元被诉  
[2011年04月07日]
东京股市日经股指微涨0.07%  
[2011年04月07日]
2011上海车展规模创历年之最  
[2011年04月07日]
7日黄金期价小幅回落  
[2011年04月07日]
创业板指7日升1.02%  
[2011年04月07日]
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