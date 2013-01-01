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即时要闻
港股升1.17%收报23802点  
[2011年04月01日]
盈江地震灾区恢复重建正式全面启动  
[2011年04月01日]
1日上海期金价格近全线延涨  
[2011年04月01日]
韩国3月出口规模再创历史新高  
[2011年04月01日]
中国第27次南极科学考察队凯旋  
[2011年04月01日]
大连长兴岛发生大面积山火  
[2011年04月01日]
大陆QDII赴台投资已近2亿美元  
[2011年04月01日]
1日中小板指涨0.92%  
[2011年04月01日]
大宗商品延续弱势盘整  
[2011年04月01日]
创业板指1日缩量上升0.67%  
[2011年04月01日]
3月PMI为53.4%环比升1.2%  
[2011年04月01日]
松原国土局原局长受贿千万判无期  
[2011年04月01日]
舟曲白龙江堰塞河道堤防建设即将完成  
[2011年04月01日]
东京股市日经股指下跌0.48%  
[2011年04月01日]
印度去年底外债总额增至2975亿美元  
[2011年04月01日]
台湾首富王雪红入主香港无线电视  
[2011年04月01日]
土耳其经济2010年增长8.9%  
[2011年04月01日]
3月期市成交额达14.47万亿元  
[2011年04月01日]
日本政府出台灾后重建法草案  
[2011年04月01日]
日美联合搜索地震海啸失踪者  
[2011年04月01日]
嫦娥二号卫星达到设计寿命  
[2011年04月01日]
欧盟对世贸组织波音补贴案的裁定结果表示欢迎  
[2011年04月01日]
美国民主党议员称美政府卷入利比亚冲突违宪  
[2011年04月01日]
约20个北约成员国将参与对利比亚军事行动  
[2011年04月01日]
非盟主张和平解决利比亚危机  
[2011年04月01日]
科威特内阁提出辞职  
[2011年04月01日]
港股31日升0.32%收报23528点  
[2011年04月01日]
亚太地区主要股市31日普遍上涨  
[2011年04月01日]
爱尔兰宣布本国银行业“瘦身”计划  
[2011年04月01日]
中国企业反诉瑞士企业侵权胜诉  
[2011年04月01日]
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