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即时要闻
昆明泛亚黄金交易所挂牌成立  
[2011年03月31日]
重庆市公布新建住房价格控制目标  
[2011年03月31日]
婴幼儿奶粉生产企业启动诚信管理体系  
[2011年03月31日]
西藏最大太阳能光伏发电站开工建设  
[2011年03月31日]
东京股市日经股指上涨0.48%  
[2011年03月31日]
人民币市场汇价（3月31日）  
[2011年03月31日]
福岛附近海水放射性碘超标4385倍  
[2011年03月31日]
世行下调俄罗斯今年经济增长预测  
[2011年03月31日]
播种面积削减预期30日推涨芝加哥大豆期价  
[2011年03月31日]
江苏林洋电子主板IPO申请通过审核  
[2011年03月31日]
30日伦敦金属交易所基本金属期货价普跌  
[2011年03月31日]
30日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年03月31日]
利好经济数据推动纽约股市30日上涨  
[2011年03月31日]
国际油价30日小幅下跌  
[2011年03月31日]
纽约金价30日上涨0.5%   
[2011年03月31日]
伦敦股市30日上涨  
[2011年03月31日]
农行压力测试：楼价跌五成　不良资产升幅微  
[2011年03月31日]
港大预测香港第二季度GDP升5.9%   
[2011年03月31日]
恒生人民币债券基金再接受认购申请  
[2011年03月31日]
中海油14.67亿美元收购乌干达勘探区权益  
[2011年03月31日]
农行高层：银行面临经营压力，需转变结构   
[2011年03月31日]
亚太地区主要股市30日多数上涨  
[2011年03月31日]
中国首次成为德国最青睐投资目的地  
[2011年03月31日]
台北股市30日上涨0.57%  
[2011年03月31日]
港股30日升1.7%收报23451点  
[2011年03月31日]
大宗商品延续盘整  
[2011年03月30日]
中国风电装机跃居全球第一  
[2011年03月30日]
日本国内汽车产量2月份继续下滑  
[2011年03月30日]
天津最低工资标准提高至1160元  
[2011年03月30日]
缅甸地震致云南西双版纳5万余人受灾  
[2011年03月30日]
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