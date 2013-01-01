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即时要闻
国内现货金银全线上涨  
[2011年03月30日]
30日创业板指跌1.24%  
[2011年03月30日]
上海期金展开盘整涨跌不一  
[2011年03月30日]
台湾新批准10件陆资赴台申请案  
[2011年03月30日]
深圳前两月地产营业税大幅下降  
[2011年03月30日]
两岸货币清算机制有望取得进展  
[2011年03月30日]
交行：3月CPI或突破5%  
[2011年03月30日]
商务部：上周食用农产品价格小幅上涨  
[2011年03月30日]
缅甸当选总统吴登盛宣誓就职  
[2011年03月30日]
日经股指收于地震以来最高值  
[2011年03月30日]
中国五方面推动信用衍生品市场发展  
[2011年03月30日]
日美同意密切协商福岛核电站事故  
[2011年03月30日]
旺季预期引导钢价试探上行  
[2011年03月30日]
丰田本田零部件短缺致北美车厂减产  
[2011年03月30日]
股指震荡分化基金业绩  
[2011年03月30日]
预计拉美和加勒比地区今年经济增4%至4.5%  
[2011年03月30日]
北约秘书长呼吁尽快通过政治方式解决利比亚问题  
[2011年03月30日]
美国会议员要求美军停止参与利比亚军事行动  
[2011年03月30日]
利比亚问题国际会议认为利未来由利人民自决  
[2011年03月30日]
欧盟未能就是否禁止克隆食品达成一致  
[2011年03月30日]
利比亚问题国际会议在伦敦召开  
[2011年03月30日]
叙利亚内阁集体辞职  
[2011年03月30日]
法国政府上调今年通胀预期至1.8%   
[2011年03月30日]
“十二五”期间我国机械工业要实现六大目标  
[2011年03月30日]
“十二五”我国机械工业要实施五大发展战略  
[2011年03月30日]
“十二五”我国机械工业将主攻五个重点领域  
[2011年03月30日]
英民众担忧利比亚军事行动成为另一场伊战  
[2011年03月30日]
利比亚危机出路何在  
[2011年03月30日]
渣打银行称三个月内低配中国和印度股票  
[2011年03月30日]
人民币市场汇价（3月30日）  
[2011年03月30日]
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