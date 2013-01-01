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即时要闻
29日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2011年03月30日]
种植面积预期下降推动芝加哥大豆价格29日回升  
[2011年03月30日]
29日纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2011年03月30日]
纽约股市三大股指29日全线上涨  
[2011年03月30日]
国际油价29日反弹  
[2011年03月30日]
纽约黄金期价29日连续四个交易日收低  
[2011年03月30日]
伦敦股市29日上涨  
[2011年03月30日]
去年第四季度英国经济下降0.5%   
[2011年03月30日]
奢侈税开征在即　台湾楼市风声鹤唳  
[2011年03月30日]
经合组织通胀率升至08年10月以来最高  
[2011年03月30日]
李嘉诚：美国宽松货币政策推高通胀风险  
[2011年03月30日]
保监会将开展机动车辆商业保险制度调研工作   
[2011年03月30日]
安永：去年中国采矿与金属业并购额同比降20%   
[2011年03月30日]
亚太地区主要股市29日涨跌不一  
[2011年03月30日]
我国已占全球空客公务机市场的25%  
[2011年03月30日]
港股29日跌0.03%收报23060点  
[2011年03月30日]
台北股市29日上涨0.5%  
[2011年03月30日]
高检要求速查食品安全和有关职务犯罪  
[2011年03月29日]
宁夏原副主席李堂堂受贿案一审开庭  
[2011年03月29日]
又有一名中国公民在海啸中遇难  
[2011年03月29日]
2011年春季糖酒会成交总额逾197亿元  
[2011年03月29日]
创业板指29日跌3.14%  
[2011年03月29日]
一年期央票发行近千亿元  
[2011年03月29日]
29日上海期金价格继续走低  
[2011年03月29日]
大宗商品弱势盘整  
[2011年03月29日]
兴业银行大力收购联华国际信托股权  
[2011年03月29日]
东京股市日经股指下跌0.21%  
[2011年03月29日]
中国国民党青工总会拜谒中山陵  
[2011年03月29日]
中国构建节能减排标准化技术联盟  
[2011年03月29日]
华中电网电煤库存呈快速下降势头  
[2011年03月29日]
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