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即时要闻
欧佩克周平均油价小幅反弹  
[2011年03月29日]
亚太地区主要股市28日多数下跌  
[2011年03月29日]
台北股市28日下跌0.66%  
[2011年03月29日]
国家海洋环境预报中心公布2011年度海洋灾害预测  
[2011年03月28日]
港股跌0.39%收报23068点  
[2011年03月28日]
核安全热点和常识问答四则  
[2011年03月28日]
澳门调升最低维持生计指数  
[2011年03月28日]
近期全国食用油价格稳定  
[2011年03月28日]
央行：保持合理的社会融资规模和货币总量  
[2011年03月28日]
工信部明确发展低碳产业四项措施  
[2011年03月28日]
大宗商品近全线下跌  
[2011年03月28日]
上海期金延续下挫走势  
[2011年03月28日]
穆迪称12个至18个月内中国银行体系稳定  新华社
[2011年03月28日]
中国2010年发明专利申请同比增三成  
[2011年03月28日]
东京股市日经股指下跌0.60%  
[2011年03月28日]
武汉融资兴建第8座长江大桥  
[2011年03月28日]
北约将全面接管对利比亚军事行动  
[2011年03月28日]
法国专家认为军事干预无法解决利比亚危机  
[2011年03月28日]
也门一岗哨遭“基地”组织突袭5士兵死亡  
[2011年03月28日]
今年以来全国香蕉价格涨幅较大  
[2011年03月28日]
“奥德赛”能给利比亚带来“黎明”吗？  
[2011年03月28日]
美国“交权”北约：左手交给右手  
[2011年03月28日]
美国反战组织示威反对军事打击利比亚  
[2011年03月28日]
利比亚政府指责多国部队军事打击是“谋杀”  
[2011年03月28日]
法军称击毁多架利比亚军机  
[2011年03月28日]
加拿大宣布解散议会并于5月2日举行大选  
[2011年03月28日]
我国86个城市参与“地球一小时”活动   
[2011年03月28日]
非盟说利比亚政府承诺停火  
[2011年03月28日]
非盟同利比亚政府代表团举行会谈  
[2011年03月28日]
卡塔尔战斗机开始在利比亚空域执行巡逻任务  
[2011年03月28日]
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