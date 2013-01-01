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即时要闻
利比亚官员说至少有114人死于西方联军的空袭  
[2011年03月28日]
美国说正向北约移交利比亚行动指挥权  
[2011年03月28日]
俄罗斯计划加强南千岛群岛开发建设  
[2011年03月28日]
法国将关闭不能通过测试的核电站  
[2011年03月28日]
加拿大哈珀政府因“藐视议会”下台  
[2011年03月28日]
北约有望在数天内全面接管对利军事行动  
[2011年03月28日]
国际舆论质疑打击利比亚军事行动  
[2011年03月28日]
随着英美法对利比亚军事打击的持续，国际舆论的困惑、质疑和批评也在不断上升
北约决定接管禁飞区　行动指挥权纷争尚存  
[2011年03月28日]
也门总统说已准备和平交出政权  
[2011年03月28日]
4月大陆游客赴台将达高峰  
[2011年03月28日]
金砖国家智库会议在京闭幕  
[2011年03月28日]
288份基金年报出炉  
[2011年03月28日]
人民币市场汇价（3月28日）  
[2011年03月28日]
国航开通北京至德国杜塞尔多夫航线  
[2011年03月28日]
长荣股份三新股29日登陆创业板  
[2011年03月28日]
宝钢联手中科院等合作探索环保新技术  
[2011年03月28日]
青岛啤酒完成杭州新安江啤酒项目收购  
[2011年03月28日]
苏波：中国需要一批“顶天立地”的大企业  
[2011年03月28日]
陈锡文：推进城镇化应坚持两个“并行不悖”  
[2011年03月28日]
杨伟民：防止特大城市面积过度扩张  
[2011年03月28日]
证监会下周审核六公司IPO申请  
[2011年03月28日]
多家航空公司上调部分航线燃油附加费  
[2011年03月28日]
25日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年03月28日]
芝加哥玉米小麦价格25日冲高回落  
[2011年03月28日]
纽约股市股指25日连续第三天上涨  
[2011年03月28日]
国际油价25日震荡走低  
[2011年03月28日]
纽约市场金价25日下跌0.6%   
[2011年03月28日]
伦敦股市25日小幅上涨  
[2011年03月28日]
法国修正去年最后两个季度经济增长率  
[2011年03月28日]
亚太地区主要股市25日多数上涨  
[2011年03月25日]
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