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即时要闻
【海外】俄罗斯国际储备前7个月增长25%  
[2008-09-09]
【海外】上财年伊朗石油和天然气收入超过800亿美元  
[2008-09-09]
【海外】阿联酋强调欧佩克将继续满足石油市场需求  
[2008-09-09]
【产业】阿根廷钢铁集团将在墨西哥建厂  
[2008-09-09]
【产业】经济疲软严重影响法国家电市场  
[2008-09-09]
【海外】飓风“艾克”致海地64人死亡  
[2008-09-09]
【海外】斯里兰卡北部重镇遭猛虎组织攻击  
[2008-09-09]
【金融】人民币对美元汇率暂别下行走势  
[2008-09-09]
【政经】中德两国国防部长举行会谈  
[2008-09-09]
【海外】欧洲一颗探测卫星因故推迟发射  
[2008-09-09]
【金融】白宫说接管“两房”是必要行动  
[2008-09-09]
【金融】东京股市早盘下跌  
[2008-09-09]
【产业】谷歌拟让更多老报纸“联网”  
[2008-09-09]
【政经】山西襄汾泥石流事故34人遇难  
[2008-09-09]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-09]
【金融】招商证券IPO顺利过会  
[2008-09-09]
【海外】美国消费信贷创7个月来最小增幅  
[2008-09-09]
【政经】张德江会见德国总理默克尔  
[2008-09-09]
【海外】瓦努阿图附近海域发生里氏7级地震   
[2008-09-09]
【金融】伦敦股市大幅收高   
[2008-09-09]
【海外】阿盟理事会外长会议在开罗开幕  
[2008-09-09]
【海外】斯里兰卡首都发生爆炸6人受伤   
[2008-09-09]
【海外】俄法总统商定俄完全从格撤军的措施   
[2008-09-09]
【海外】阿富汗总统强调继续打击恐怖主义   
[2008-09-09]
【海外】土耳其东部发生车祸37名伊朗人伤亡   
[2008-09-09]
【海外】捷外长说亚洲地区安全对欧洲十分重要  
[2008-09-09]
【海外】美格两国工商界将讨论恢复经济问题  
[2008-09-09]
【海外】布什决定驻伊美军兵力今年内保持不变  
[2008-09-09]
【金融】美“救市”行为致美股劲扬  
[2008-09-09]
【金融】纽约市场油价小幅走高   
[2008-09-09]
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