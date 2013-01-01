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即时要闻
俄石油出口税上调16.08%  
[2011年03月16日]
“十二五”中国大半导体产业将迎来黄金发展期  
[2011年03月16日]
法国成品油价格上周再创新高  
[2011年03月16日]
阿根廷对原产中国注射器和卷尺征收反倾销税  
[2011年03月16日]
日本核电站事故15日重创芝加哥农产品期价  
[2011年03月16日]
15日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2011年03月16日]
纽约汇市15日美元对主要货币汇率涨跌互现  
[2011年03月16日]
纽约股市三大股指15日下跌1%以上  
[2011年03月16日]
国际油价15日重挫4%  
[2011年03月16日]
日本核电站事故刺激纽约金价大跌2.3%  
[2011年03月16日]
美联储认为美国经济复苏势头巩固  
[2011年03月16日]
伦敦股市15日下跌  
[2011年03月16日]
欧盟财长初步通过经济治理改革法案  
[2011年03月16日]
曾俊华：香港金融市场运作正常  
[2011年03月16日]
香港2010年第四季度信用卡交易额增20.4%   
[2011年03月16日]
日本地震对韩国经济影响有限  
[2011年03月16日]
上海期金15日全线回调收跌  
[2011年03月16日]
外汇局：现阶段无调整境内个人年度购汇总额的政策计划  
[2011年03月16日]
外汇局出台《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》  
[2011年03月16日]
亚太地区主要股市15日全面下挫  
[2011年03月16日]
我国在日旅游团尚有78个  
[2011年03月15日]
中国军方表示愿意向日方提供救灾援助  
[2011年03月15日]
港股15日跌2.86%   
[2011年03月15日]
韩国外贸连续13个月保持顺差  
[2011年03月15日]
工行贸易融资余额超5000亿元  
[2011年03月15日]
橡胶跌幅放缓　大宗商品15日多数上行  
[2011年03月15日]
科技点评：解读自然现象不能牵强附会  
[2011年03月15日]
格兰仕发力变频空调  
[2011年03月15日]
中兴公司拿下马来西亚高速无线网络建设大单  
[2011年03月15日]
台北股市15日大跌285点  
[2011年03月15日]
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