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美报告称大地震拉近了日本东部与北美洲的距离
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[2011年03月14日]
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[2011年03月14日]
大宗商品14日涨跌互现 橡胶跌停
[2011年03月14日]
避险情绪升温 上海期金14日全线飘红
[2011年03月14日]
东京股市日经股指14日收于约4个月来最低水平
[2011年03月14日]
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[2011年03月14日]
非市场因素加剧油价波动上行
[2011年03月14日]
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[2011年03月14日]
工商总局：三项措施保障市场消费安全
[2011年03月14日]
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