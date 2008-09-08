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即时要闻
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-09-09]
【金融】纽约黄金期货价格收低  
[2008-09-09]
【政经】厦门海沧保税港区正式开工建设  
[2008-09-08]
【奥运】北京残奥会9月8日奖牌统计  
[2008-09-08]
【政经】大陆将积极推动企业参与台经济建设  
[2008-09-08]
【政经】大陆将推动企业赴台投资  
[2008-09-08]
【海外】巴穆盟(谢里夫派)领导人称将支持政府  
[2008-09-08]
【海外】泰国会要求政府和民盟妥协解决政治危机  
[2008-09-08]
【海外】朝鲜表示将为亚洲和平作出贡献  
[2008-09-08]
【政经】上海实施《迎世博600天行动计划》  
[2008-09-08]
【产业】上周欧佩克周平均油价下滑  
[2008-09-08]
【政经】陈德铭称中国四大优势吸引外资  
[2008-09-08]
【政经】食用油价格降势持续  
[2008-09-08]
【金融】亚太地区主要股市全线上涨  
[2008-09-08]
【产业】一批企业获成品油批发经营资格  
[2008-09-08]
【政经】香港外汇储备资产1581亿美元  
[2008-09-08]
【政经】广博会合作项目投资总额近1600亿  
[2008-09-08]
【海外】泰国总理或将考虑取消紧急状态法  
[2008-09-08]
【政经】吉林机场集团原副总裁涉贪受审  
[2008-09-08]
【政经】李克强会见克罗地亚副总理  
[2008-09-08]
【海外】阿富汗悼念马苏德遇刺七周年  
[2008-09-08]
【产业】8日国内金银价普遍上涨  
[2008-09-08]
【海外】泰国总理将考虑取消紧急状态法  
[2008-09-08]
【海外】阿富汗一汽车触雷6人死亡  
[2008-09-08]
【海外】次贷危机大事记  
[2008-09-08]
【海外】美政府接管“两房”主要措施  
[2008-09-08]
【政经】汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-09-08]
【产业】伊朗石油部长认为石油产量过剩  
[2008-09-08]
【海外】泰国总理就违宪指控出庭作证  
[2008-09-08]
【金融】香港恒生指数急升861点  
[2008-09-08]
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