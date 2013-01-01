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即时要闻
交通银行：3月份贸易逆差将有所缓解  
[2011年03月11日]
14日证监会发审委将审核四公司IPO申请  
[2011年03月11日]
10日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2011年03月11日]
国际金价10日大幅下挫  
[2011年03月11日]
美国2010年航空客运总量回升2.4%  
[2011年03月11日]
10日纽约汇市美元对主要货币上涨  
[2011年03月11日]
多重利空导致10日纽约股市大跌  
[2011年03月11日]
中东欧国家经济恢复增长势头  
[2011年03月11日]
美联储称股市上涨提升美国家庭财富  
[2011年03月11日]
伦敦股市10日下跌  
[2011年03月11日]
美国上周首次申请失业救济人数出现反弹  
[2011年03月11日]
王永庆之女王雪红跃升台湾首富  
[2011年03月11日]
印度2月份出口同比增长49.8%   
[2011年03月11日]
亚太地区主要股市10日纷纷下跌  
[2011年03月11日]
美药管局批准红斑狼疮新药上市  
[2011年03月10日]
化石证据显示350万年前已存在厄尔尼诺现象  
[2011年03月10日]
洛杉矶海港大量鱼类死亡证实与污染无关  
[2011年03月10日]
港股10日跌0.82%   
[2011年03月10日]
期铜领跌创新低　大宗商品10日全线下挫  
[2011年03月10日]
上海期金10日全线收高  
[2011年03月10日]
国内现货金银10日近全线飘红收高  
[2011年03月10日]
多家外航上调部分航线燃油附加费  
[2011年03月10日]
北京日化行业重组  
[2011年03月10日]
中国银联与花旗银行共同拓展亚洲7个国家业务  
[2011年03月10日]
台北股市下跌107点  
[2011年03月10日]
东京股市日经股指10日下跌1.46%   
[2011年03月10日]
研究人员制成世界上最小的磁性传感器  
[2011年03月10日]
云南盈江5.8级地震已致7死211伤  
[2011年03月10日]
农发行今年将发债4000亿元　同比增逾四成  
[2011年03月10日]
美人工智能专家获2010年度图林奖  
[2011年03月10日]
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