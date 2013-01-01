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即时要闻
日本企业物价指数连续5个月同比上升  
[2011年03月10日]
潘基文要求联合国削减预算  
[2011年03月10日]
张金如代表：引导银行增加新兴产业贷款  
[2011年03月10日]
王建华代表：采取税收政策限制吸烟人群扩大  
[2011年03月10日]
2011年虚假违法广告专项整治重点确定  
[2011年03月10日]
国务院正式批复浙江义乌市国际贸易综合改革试点  
[2011年03月10日]
亚太地区主要股市9日多数上涨  
[2011年03月10日]
去年两岸直航货运量激增  
[2011年03月10日]
加拿大出口发展局去年针对新兴市场业务额创新高  
[2011年03月10日]
人民币市场汇价（3月10日）  
[2011年03月10日]
莫里斯·斯特朗：发展循环经济是中国的机会  
[2011年03月10日]
9日芝加哥农产品期价连续第三个交易日下跌  
[2011年03月10日]
9日伦敦金属交易所基本金属期货价普跌  
[2011年03月10日]
9日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年03月10日]
9日纽约股市全线走低  
[2011年03月10日]
纽约黄金期价9日小幅收高  
[2011年03月10日]
纽约油价9日继续回落  
[2011年03月10日]
美国1月份企业库存继续上升  
[2011年03月10日]
伦敦股市9日下跌  
[2011年03月10日]
首单险资不动产债权投资计划募资40亿元投向公租房  
[2011年03月10日]
上海四企业“探路”人民币境外直接投资  
[2011年03月10日]
中国信保调整中东有关国家风险等级  
[2011年03月10日]
大商所刘兴强：今年焦炭期货上市可期  
[2011年03月10日]
印度今年工资上涨幅度将达12.9%   
[2011年03月09日]
香港恒生指数9日升0.42%  
[2011年03月09日]
北京小汽车指标申请超40万人比例近24比1  
[2011年03月09日]
国内现货金银9日陷入盘整涨跌不一  
[2011年03月09日]
大宗商品9日走势分化　橡胶延续下挫  
[2011年03月09日]
上海期金9日展开盘整涨跌不一  
[2011年03月09日]
2月2日以来全国鸡蛋价格下降近一成  
[2011年03月09日]
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