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即时要闻
日本地震引发海啸不会对我国造成灾害性影响  
[2011年03月09日]
国泰航空再订购27架新飞机 新机订单达91架  
[2011年03月09日]
东京股市日经股指9日上涨0.61%   
[2011年03月09日]
台北股市9日微涨  
[2011年03月09日]
详讯：日本近海发生里氏7.3级地震  
[2011年03月09日]
美联航正式宣布将开通洛杉矶至上海直飞航线  
[2011年03月09日]
日本东北地区发生里氏7.2级地震  
[2011年03月09日]
日本研究人员发现自闭症致病机理  
[2011年03月09日]
波音公司：未来20年中国航空交通量将年增7.6%   
[2011年03月09日]
年初以来全国成品粮价格稳中有涨  
[2011年03月09日]
财政部：我国人均财力仍处国际偏低水平  
[2011年03月09日]
财政部：财政收入增幅与GDP增速非“一一对应关系”  
[2011年03月09日]
“十一五”全国公共财政总收入超30万亿  
[2011年03月09日]
亚太地区主要股市8日多数上涨  
[2011年03月09日]
欧盟委员会出台2050年减排规划  
[2011年03月09日]
丰田拟推出新战略重点转向新兴市场  
[2011年03月09日]
兄弟科技等2只中小板新股10日上市  
[2011年03月09日]
三公司创业板首发申请获通过  
[2011年03月09日]
人民币市场汇价（3月9日）  
[2011年03月09日]
沙特石油大臣否认油价飙升由供应不足所致  
[2011年03月09日]
芝加哥农产品期价8日继续下探  
[2011年03月09日]
8日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2011年03月09日]
纽约黄金期货价格8日开始回落  
[2011年03月09日]
纽约股市8日因国际油价回落而反弹  
[2011年03月09日]
IMF首席经济学家称世界经济需要新宏观政策  
[2011年03月09日]
8日纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2011年03月09日]
国际油价8日下跌  
[2011年03月09日]
伦敦股市8日基本平盘  
[2011年03月09日]
白宫经济专家称经济持续增长是美国首要任务  
[2011年03月09日]
中国商飞：C919大型客机将转入工程发展阶段  
[2011年03月09日]
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