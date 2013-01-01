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即时要闻
多数经济学家认为美联储货币政策有助于美经济增长  
[2011年03月08日]
伦敦股市股指7日小幅下跌  
[2011年03月08日]
中国黄金国际加入恒生综合指数  
[2011年03月08日]
报告称中国旅游业竞争力名列全球第39位  
[2011年03月08日]
吴晓灵谈存款准备金率、利率等财经热点  
[2011年03月08日]
民航局：我国超六成机场亏损  
[2011年03月08日]
商务部公布外国投资者并购境内企业安全审查制度规定  
[2011年03月08日]
空客预测未来20年亚太航空市场将冠全球  
[2011年03月08日]
和记港口信托开始公开招股  
[2011年03月08日]
中移动下半年将推出TD-LTE上网卡  
[2011年03月08日]
1月份中国与葡语国家贸易总额同比增长45%   
[2011年03月08日]
亚太地区主要股市7日涨跌不一  
[2011年03月07日]
3月份以来全国牛羊肉价格降速明显趋缓  
[2011年03月07日]
香港恒生指数7日跌0.41%   
[2011年03月07日]
豆粕价格走势偏弱局面短期还会持续  
[2011年03月07日]
白银大幅上涨　7日现货贵金属全线收高  
[2011年03月07日]
棉花上扬金属回落　7日商品涨势延续分化  
[2011年03月07日]
7日上海期金涨逾1%重返300元上方  
[2011年03月07日]
曾荫权：国家“十二五”规划对香港影响深远  
[2011年03月07日]
曾荫权：内地城镇化道路可借鉴“香港经验”   
[2011年03月07日]
广州增值税转型改革为纳税人减负129.73亿元  
[2011年03月07日]
东京股市日经股指7日下跌1.76%   
[2011年03月07日]
台北股市7日下跌70点  
[2011年03月07日]
曾荫权：沪港合作可推进金融市场纵深与国际化  
[2011年03月07日]
日本研究机构公布一款人形手机  
[2011年03月07日]
王明权代表：破解“土地财政”要靠财政体制改革  
[2011年03月07日]
人民币市场汇价（3月7日）  
[2011年03月07日]
2011年加拿大国际矿业大会在多伦多开幕  
[2011年03月07日]
下周A股解禁市值超1500亿元  
[2011年03月06日]
里约+20峰会的准备工作已全面展开  
[2011年03月06日]
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