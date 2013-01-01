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即时要闻
美地球观测卫星坠入太平洋  
[2011年03月06日]
香港楼价今年头两个月呈升势  
[2011年03月06日]
欧盟官员称欧盟尚不存在粮食危机问题  
[2011年03月06日]
芝加哥大豆连续第四个交易日上涨  
[2011年03月06日]
4日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年03月06日]
国际油价冲高致纽约股市4日走低  
[2011年03月06日]
纽约市场金价4日上涨12.2美元  
[2011年03月06日]
纽约汇市4日美元对主要货币汇率涨跌互现  
[2011年03月06日]
伦敦股市4日下跌  
[2011年03月06日]
iPad宣布降价　苏宁国美承诺先行补差  
[2011年03月06日]
台湾外汇储备增至3900多亿美元再创新高  
[2011年03月06日]
亚太地区主要股市4日普遍上涨  
[2011年03月06日]
清华大学自主招生复试首次增加体质测试和学科专业面试  新华社
[2011年03月06日]
一架小型客机在俄罗斯坠毁6人死亡  新华社
[2011年03月06日]
国际新闻早报  新华社
[2011年03月06日]
沪深股市流通市值一周增长2.32%　   
[2011年03月05日]
股市回暖令基金本周净值整体上升  
[2011年03月05日]
“十二五”规划纲要(草案)提出改革攻坚任务  
[2011年03月05日]
“十二五”规划纲要(草案)提出今后五年经济社会发展主要目标  
[2011年03月05日]
“十二五”规划纲要(草案)提出改善民生行动计划  
[2011年03月05日]
温家宝强调加强廉政建设和反腐败工作   
[2011年03月05日]
温家宝：全面加强军队革命化现代化正规化建设  
[2011年03月05日]
温家宝：进一步提高对外开放水平  
[2011年03月05日]
温家宝指出深入推进重点领域改革   
[2011年03月05日]
温家宝：要加强和创新社会管理  
[2011年03月05日]
温家宝强调要重视保障改善民生   
[2011年03月05日]
温家宝说：大力实施科教兴国战略和人才强国战略   
[2011年03月05日]
温家宝强调加快推进经济结构战略性调整   
[2011年03月05日]
温家宝谈“十二五”主要目标和任务  
[2011年03月05日]
温家宝谈今年国民经济和社会发展主要预期目标   
[2011年03月05日]
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