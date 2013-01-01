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即时要闻
温家宝说，进一步扩大内需特别是居民消费需求   
[2011年03月05日]
温家宝指出，保持物价总水平基本稳定   
[2011年03月05日]
港股4日升1.24%   
[2011年03月04日]
日本钢企拟认可进口铁矿石涨价25%  
[2011年03月04日]
我国220种工业产品产量世界第一  
[2011年03月04日]
国内现货金银4日全线下挫  
[2011年03月04日]
石化类领跌　大宗商品4日陷入盘整  
[2011年03月04日]
温州民企联合欧洲公司制造商务直升机  
[2011年03月04日]
上海期金4日延续下挫走势  
[2011年03月04日]
财政部出台政策加强公务用车管理  
[2011年03月04日]
2010年上海产权市场成交超2453亿元  
[2011年03月04日]
东京股市日经股指4日上涨1.02%   
[2011年03月04日]
台北股市4日上涨46点  
[2011年03月04日]
巴西世界杯亚洲保住4.5个席位  
[2011年03月04日]
盖特纳：“三速”复苏的世界经济面临多重挑战   
[2011年03月04日]
突尼斯宣布7月24日举行民族制宪议会选举  
[2011年03月04日]
加拿大将举办2015年女足世界杯  
[2011年03月04日]
商务部就欧盟终止对中国无线数据卡产品调查表示赞赏   
[2011年03月04日]
美国：权宜之计难避政府关门风险  
[2011年03月04日]
备战2012　英国奥委会缺钱  
[2011年03月04日]
亚太地区主要股市3日普遍上涨  
[2011年03月04日]
人民币市场汇价（3月4日）  
[2011年03月04日]
A股价值股群体迎重估良机  
[2011年03月04日]
中国南航首架空客A380飞机成功完成首飞  
[2011年03月04日]
芝加哥农产品期价3日集体上扬  
[2011年03月04日]
3日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现   
[2011年03月04日]
3日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年03月04日]
国际油价3日小幅下挫  
[2011年03月04日]
就业数据乐观推动纽约股市3日大幅上涨  
[2011年03月04日]
纽约金价3日冲高回落  
[2011年03月04日]
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