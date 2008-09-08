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即时要闻
【金融】8日认购权证全线下挫  
[2008-09-08]
【金融】8日中小板指大跌4.3%　  
[2008-09-08]
【政经】深圳公布劳动力市场工资指导价位  
[2008-09-08]
【政经】中央财政对汶川灾区恢复重建贴息贷款政策将持续至2011年底  
[2008-09-08]
【产业】厦工股份拟发行6亿元可转换公司债券  
[2008-09-08]
【金融】沪深B股双双大跌  
[2008-09-08]
【金融】至8月底解禁的股改限售股累计减持比例为24.3%  
[2008-09-08]
【金融】8日国内黄金期货上涨  
[2008-09-08]
【金融】沪深股指惯性下跌　  
[2008-09-08]
【海外】巴基斯坦部落地区遭美军无人飞机袭击　  
[2008-09-08]
【产业】中国软件服务业保持高速增长态势  
[2008-09-08]
【政经】四川金河煤业煤与瓦斯突出事故已致17人死亡  
[2008-09-08]
【政经】陈德铭：中日四大领域合作潜力大  
[2008-09-08]
【金融】外资保险巨头加快布局珠三角　  
[2008-09-08]
【政经】南水北调东线水源保护区启动  
[2008-09-08]
【金融】东京股市收盘大涨3.38%  
[2008-09-08]
【金融】两岸保险业有望进入合作交流新阶段  
[2008-09-08]
【海外】沙罗被任命为泰国新外长  
[2008-09-08]
【金融】台北股市大涨351点  
[2008-09-08]
【海外】飓风“艾克”造成海地48人丧生  
[2008-09-08]
【海外】多哥总统福雷任命新总理  
[2008-09-08]
【海外】越南大力发展对外投资  
[2008-09-08]
【海外】阿根廷政府启动再融资谈判  
[2008-09-08]
【金融】沪深早盘下跌  
[2008-09-08]
【金融】美国救市促东京股市涨3.59%  
[2008-09-08]
【金融】标普惠誉降低“两房”优先股评级  
[2008-09-08]
【金融】人民币对美元汇率继续回落  
[2008-09-08]
【金融】东京股市日经股指早盘大涨3.59%  
[2008-09-08]
【海外】古巴进入紧急警戒状态抗御飓风“艾克”  
[2008-09-08]
【产业】美广告商组织反对雅虎谷歌联盟  
[2008-09-08]
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