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即时要闻
港交所去年纯利升7%  
[2011年03月03日]
银监会：已责成济南伪造票证案涉案银行作出问责处理  
[2011年03月03日]
法国2月份新车销量同比增长13.7%   
[2011年03月03日]
英央行行长说中东持续动乱将致通胀率居高难下  
[2011年03月03日]
中美合作生产的电动汽车下半年出口美国  
[2011年03月03日]
财政部本周发行7年期记账式国债300亿元  
[2011年03月03日]
亚太地区主要股市2日普遍下跌  
[2011年03月03日]
上海月最低工资标准4月起上调至1200元  
[2011年03月02日]
港股2日跌1.49%   
[2011年03月02日]
中国美术馆免费开放  
[2011年03月02日]
上海期金2日全线上涨  
[2011年03月02日]
国内现货金银2日全线上涨  
[2011年03月02日]
大宗商品2日近全线飘红　石化类有色金属走势分化  
[2011年03月02日]
北京私人汽车达374.4万辆  
[2011年03月02日]
台北股市2日跌107点  
[2011年03月02日]
两会期间北京市将首次实行交通路况三级发布  
[2011年03月02日]
东京股市日经股指2日创下年内最大单日跌幅  
[2011年03月02日]
伦敦中国工商协会成立  
[2011年03月02日]
IMF总裁：拉美国家应保持经济发展势头  
[2011年03月02日]
时速400公里的CRH400A高速综合检测车下线  
[2011年03月02日]
我国初步开发完成“太阳能光伏发电预报系统”  
[2011年03月02日]
全球2800万儿童因武装冲突无法上学  
[2011年03月02日]
欧洲食品安全局认为阿斯巴甜无害食品安全  
[2011年03月02日]
香港举行辛亥革命百周年展  
[2011年03月02日]
今年采访两会记者逾3000人　与去年大体持平  
[2011年03月02日]
2010年全国有23人因食品添加违法案件被捕  
[2011年03月02日]
我国石材业年收入实破4000亿元  
[2011年03月02日]
上海地铁4条新线全面开工　四年内建成14条线500公里网络  
[2011年03月02日]
人民币市场汇价（3月2日）  
[2011年03月02日]
研究报告预测今年全球IT市场规模将扩大4.8%   
[2011年03月02日]
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