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即时要闻
2010年我国海洋生产总值达到3.8万亿元  
[2011年02月28日]
莱斯银行2010年实现税前盈利22亿英镑  
[2011年02月28日]
巴西石油公司2010年净利润创历史新高  
[2011年02月28日]
利比亚原油日产量减少85万桶   
[2011年02月28日]
芝加哥农产品25日全线反弹  
[2011年02月28日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格25日普涨  
[2011年02月28日]
国际金价25日冲高回落  
[2011年02月28日]
纽约股市25日强劲反弹  
[2011年02月28日]
国际油价25日小幅上涨  
[2011年02月28日]
25日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年02月28日]
美国经济去年第四季度增幅下调至2.8%   
[2011年02月28日]
亚太地区主要股市25日多数上涨  
[2011年02月28日]
25日国内现货金银价全线下跌  
[2011年02月25日]
大宗商品25日延续盘整　综合指数止跌回升  
[2011年02月25日]
25日上海期金价格近全线回调收跌  
[2011年02月25日]
国土资源部地籍管理司原副司长因受贿被判刑  
[2011年02月25日]
“类人机器人”将成国际空间站永久居民  
[2011年02月25日]
中国国际救援队抵达新西兰地震重灾区  
[2011年02月25日]
深圳正式启动区级机构改革  
[2011年02月25日]
人口普查显示日本人口约为1.28亿略有增长  
[2011年02月25日]
日本出台稀土项目补贴政策  
[2011年02月25日]
韩国今年1月经常项目顺差大幅下降  
[2011年02月25日]
中国移动4G网络年内将覆盖杭州  
[2011年02月25日]
“十一五”我国机械工业总产值年均增长28%  
[2011年02月25日]
“十二五”我国软件与信息服务外包有四个重点  
[2011年02月25日]
东京股市日经股指25日上涨0.71%   
[2011年02月25日]
日本核心消费价格指数连续23个月同比下降  
[2011年02月25日]
台北股市上涨58点  
[2011年02月25日]
俄罗斯1月份外贸顺差同比增长17.7%   
[2011年02月25日]
人民币市场汇价（2月25日）  
[2011年02月25日]
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