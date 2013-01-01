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即时要闻
纽约油价23日盘中破百  
[2011年02月24日]
日企在亚洲并购案数量创新高  
[2011年02月24日]
伦敦股市23日下跌  
[2011年02月24日]
希腊总理希望延长希腊偿还援助贷款期限  
[2011年02月24日]
美报称美联储输出通货膨胀  
[2011年02月24日]
财政部将发行30年期记账式国债和600亿元凭证式国债  
[2011年02月24日]
通过资本投资者入境计划获批赴港人数去年升14%  
[2011年02月24日]
亚太地区主要股市23日多数下跌  
[2011年02月24日]
韩国去年海外直接投资规模超过325亿美元  
[2011年02月24日]
港股23日跌0.36%   
[2011年02月23日]
国内现货金银23日涨跌不一  
[2011年02月23日]
香港上调烟草税41.5%  
[2011年02月23日]
上海期金23日全线下跌  
[2011年02月23日]
油脂类商品领跌　大宗商品23日全线下挫  
[2011年02月23日]
国开行与东方航空签署500亿元融资协议  
[2011年02月23日]
国家高速动车组总成工程技术研究中心落户中国南车  
[2011年02月23日]
东京股市日经股指23日下跌0.80%   
[2011年02月23日]
北京连续3天雾霾“缠身”　空气质量持续超标  
[2011年02月23日]
台北股市大跌144点  
[2011年02月23日]
香港将增加土地供应　确保楼市平稳健康发展  
[2011年02月23日]
香港增加开支预算纾缓通胀影响  
[2011年02月23日]
2010年全球转基因作物种植面积同比增10%  
[2011年02月23日]
伦敦奥林匹克公园首个新建场馆落成  
[2011年02月23日]
塞内加尔宣布断绝与伊朗的外交关系  
[2011年02月23日]
香港政府2010/11年度综合财政盈余713亿港元  
[2011年02月23日]
国台办：争取今年签署两岸投资保护协议  
[2011年02月23日]
曾俊华预测2011年香港本地生产总值将增4%至5%  
[2011年02月23日]
日本1月份出现贸易逆差  
[2011年02月23日]
墨西哥2010年经济重返增长轨道  
[2011年02月23日]
英新型血压计可更精确评估心血管疾病风险  
[2011年02月23日]
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