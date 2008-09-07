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即时要闻
【产业】美汽车业欲寻求500亿美元政府贷款  
[2008-09-08]
【海外】迪拜上半年非石油贸易额大增五成以上  
[2008-09-08]
【海外】韩国居民外币存款余额大幅下降  
[2008-09-08]
【海外】韩国经济去年劲增未能刺激就业市场  
[2008-09-08]
【海外】伊拉克批准其国营公司与壳牌公司天然气协议  
[2008-09-08]
【金融】人民币市场汇价(9月8日)  
[2008-09-08]
【政经】香港特区立法会60个议席全部产生  
[2008-09-08]
【海外】布什认为必须接管两大房贷融资巨头  
[2008-09-08]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-08]
【政经】胡锦涛吴邦国温家宝联名电贺朝鲜国庆  
[2008-09-08]
【政经】杨洁篪电贺朝鲜国庆60周年  
[2008-09-08]
【政经】短信广告服务管理规定将出台  
[2008-09-08]
【政经】交通运输部将扶持海峡航运业  
[2008-09-08]
【金融】深发展推出国际业务网银服务  
[2008-09-08]
【海外】飓风“艾克”致海地48人丧生  
[2008-09-08]
【海外】拉美六国将首次联袂在华招商  
[2008-09-08]
【金融】美国政府宣布接管“两房”  
[2008-09-08]
【海外】以警方建议起诉奥尔默特  
[2008-09-08]
【海外】彼得雷乌斯将移交驻伊美军指挥权  
[2008-09-08]
【海外】摩洛哥外交大臣与赖斯会谈  
[2008-09-08]
【海外】美佛罗里达备战飓风  
[2008-09-08]
【海外】古巴哈瓦那进入飓风警戒状态  
[2008-09-08]
【海外】中美洲经济一体化银行援助危地马拉  
[2008-09-08]
【政经】中国资本“出海”追求双赢发展  
[2008-09-07]
【政经】京津高铁带活天津旅游  
[2008-09-07]
【海外】德国外长施泰因迈尔获总理候选人提名  
[2008-09-07]
【海外】亚美尼亚将与土耳其建外交关系  
[2008-09-07]
【海外】阿富汗自杀式爆炸致40人死伤  
[2008-09-07]
【政经】闽粤浙赣23个城市签署《厦门宣言》  
[2008-09-07]
【政经】食用油、猪肉价格继续微幅下降  
[2008-09-07]
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