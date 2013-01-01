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即时要闻
广东警方近期救助135名乞童 未发现被拐儿童  
[2011年02月15日]
南非旅游局携手中信银行推出南非旅游卡  
[2011年02月15日]
人民币市场汇价（2月15日）  
[2011年02月15日]
欧元区财长认为欧元区经济复苏日趋强劲  
[2011年02月15日]
阿根廷反对干预国际粮价  
[2011年02月15日]
机构预测今年上海写字楼供应量将创新高  
[2011年02月15日]
网上银行有望成为法国银行业新增长点  
[2011年02月15日]
芝加哥小麦14日继续冲高  
[2011年02月15日]
欧元区财长初步商定永久性救助机制规模  
[2011年02月15日]
2月14日伦敦金属交易所基本金属期货价普涨  
[2011年02月15日]
14日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年02月15日]
黄金期价14日止跌回升  
[2011年02月15日]
纽约股市14日窄幅震荡  
[2011年02月15日]
纽约市场油价14日继续下跌  
[2011年02月15日]
伦敦股市股指14日微幅下跌  
[2011年02月15日]
国际航空运输协会预测全球航空客运量５年将增８亿人次  
[2011年02月15日]
韩国财团欲收购澳大利亚煤矿  
[2011年02月15日]
阿联酋举办能源论坛纪念欧佩克成立50周年  
[2011年02月15日]
范龙佩敦促欧元区国家采取更多共同行动  
[2011年02月15日]
经合组织12月先行指数显示成员国大多经济活力增强  
[2011年02月15日]
法国希望G20财长会议就如何确定全球经济失衡指标达成一致  
[2011年02月15日]
2010年非金融企业债务融资工具发行量同比增逾一成  
[2011年02月15日]
近期全国富士苹果价格出现回落  
[2011年02月14日]
国内现货金银近全线下跌  
[2011年02月14日]
中国南车2010年国内地铁车辆市场占有率超六成  
[2011年02月14日]
港股14日升1.28%　重返23000点  
[2011年02月14日]
大宗商品走势分化　强麦期货14日再创新高  
[2011年02月14日]
东京股市日经股指14日收于约9个半月以来最高值  
[2011年02月14日]
浙商成立全国专业市场联盟  
[2011年02月14日]
14日上海期金全线下挫  
[2011年02月14日]
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