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即时要闻
汇丰在港签发首张人民币本票  
[2011年02月14日]
台北股市14日上涨0.87%   
[2011年02月14日]
中国内地首只海外指数基金进入“收获期”  
[2011年02月14日]
日本去年第四季度经济出现负增长  
[2011年02月14日]
美国硅谷一周动态（2月6日至12日）   
[2011年02月14日]
国家计算机病毒中心提醒谨防“情人节”病毒  
[2011年02月14日]
埃及军方说现任内阁将留任至新政府产生  
[2011年02月14日]
国务院发布关于建立外资并购境内企业安全审查制度的通知  
[2011年02月14日]
巴基斯坦法院对穆沙拉夫发出逮捕证  
[2011年02月14日]
外汇局：两房债券投资的主要潜在风险已化解  
[2011年02月14日]
新版药品生产质量管理规范3月1日起施行  
[2011年02月14日]
人民币市场汇价（2月14日）  
[2011年02月14日]
专家：粮食最低收购价上调将有利于化解农民惜售心理  
[2011年02月14日]
浙江钢材价格全线上涨　近期将高位震荡  
[2011年02月14日]
农业部：北方地区近日降水仍不能有效缓解旱情  
[2011年02月14日]
曾俊华：不同意所谓“官富民穷”的说法  
[2011年02月14日]
节后全国水产品价格呈下降走势  
[2011年02月14日]
国家将对个人提前退休取得一次性补贴征收个税  
[2011年02月14日]
国际经济一周大事预报（2月14日－2月20日）  
[2011年02月14日]
国际经济大事一周回顾（2月6日—2月12日）  
[2011年02月14日]
本周两市限售股解禁市值超千亿元  
[2011年02月14日]
1月份家电下乡产品月销量首超千万台  
[2011年02月14日]
建行2010年信用卡消费交易额突破4000亿元  
[2011年02月12日]
北京连续三年成为国内最大城市消费市场  
[2011年02月12日]
日俄未就领土争端取得实质性进展  
[2011年02月12日]
阿根廷去年资金外流趋缓  
[2011年02月12日]
境内市场首只等权重分级指基亮相在即  
[2011年02月12日]
法媒称中国成为2010年世界创新推动力  
[2011年02月12日]
埃及军方称会对权力过渡作出安排  新华社
[2011年02月12日]
格林斯潘说美国住房市场压力难在近期消除  新华社
[2011年02月12日]
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