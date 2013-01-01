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即时要闻
欧盟和IMF专家组认为希腊应加大改革力度  
[2011年02月12日]
芝加哥玉米期价11日突破7美元  
[2011年02月12日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格11日普涨  
[2011年02月12日]
纽约黄金期价11日继续下探  
[2011年02月12日]
纽约股市三大股指11日全面走高  
[2011年02月12日]
纽约市场油价11日大幅下跌  
[2011年02月12日]
11日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年02月12日]
美政府提出住房抵押市场改革方案  
[2011年02月12日]
法国石油巨头道达尔2010年业绩大幅增长  新华社
[2011年02月12日]
台湾物价上涨形势严峻　当局出台降低关税措施  
[2011年02月12日]
上海春节黄金珠宝销售近5亿元创新高  
[2011年02月12日]
亚太地区主要股市11日升降不一  
[2011年02月12日]
节后全国蔬菜价格出现回落  
[2011年02月12日]
万家中证红利指数基金2月14起正式发行  【财经网专稿】记者 郭丽娜
[2011年02月11日]
万家中证红利指数基金于2月14日起正式发行，至此，国内重点投资于红利型股票的基金已高达31只
重庆：公租房承租五年后可申请购买  
[2011年02月11日]
港股11日升0.53%   
[2011年02月11日]
11日上海期金价格延续盘整  
[2011年02月11日]
11日国内现货金银展开盘整　价格涨跌不一  
[2011年02月11日]
大宗商品11日多数回落　棉花白糖逆市上扬  
[2011年02月11日]
英科学家逐一批驳2012末日传言  
[2011年02月11日]
卫生部：目前我国正处于流感流行高峰  
[2011年02月11日]
上海港1月吞吐量创历史新高  
[2011年02月11日]
台北股市11日大跌226点  
[2011年02月11日]
澳大利亚央行表示短期不会上调利率  
[2011年02月11日]
“巨影”将在中国开设100家巨幕影院  
[2011年02月11日]
美裁定继续对中国输美镁产品征收反倾销税  
[2011年02月11日]
美国和欧盟分别就埃及局势发表声明  
[2011年02月11日]
阿根廷法官下令YPF石油公司停止出售股份  
[2011年02月11日]
韩国央行维持2.75%基准利率不变  新华社
[2011年02月11日]
公安部：发现涉嫌虐待组织强迫利用未成年人街头乞讨应及时报警   
[2011年02月11日]
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