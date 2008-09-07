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即时要闻
【海外】斯洛伐克一长途汽车车祸13人亡  
[2008-09-07]
【奥运】北京残奥会9月7日奖牌统计  
[2008-09-07]
【海外】巴官员称巴以和平协议年内难成  
[2008-09-07]
【海外】加拿大总理解散议会提前大选  
[2008-09-07]
【政经】海峡两岸大学校长论坛发布宣言  
[2008-09-07]
【海外】阿富汗一警察局遭袭击19人受伤  
[2008-09-07]
【政经】中国将出台短信息广告服务管理规定  
[2008-09-07]
【政经】交通运输部将发展海峡航运业  
[2008-09-07]
【政经】鹤煤透水事故已有6名矿工获救  
[2008-09-07]
【奥运】杜剑平为中国夺得北京残奥首金  
[2008-09-07]
【海外】外资看好撒哈拉以南非洲地区  
[2008-09-07]
【奥运】斯洛伐克女枪手夺得残奥首金  
[2008-09-07]
【政经】张德江离京出访欧洲三国  
[2008-09-07]
【海外】日本拟促进中小企业利用太阳能  
[2008-09-07]
【政经】中国与太平洋岛国经贸合作加强  
[2008-09-07]
【政经】湖南将对吉首非法集资活动清理整顿  
[2008-09-07]
【政经】温家宝会见韩国总理  
[2008-09-07]
【政经】胡锦涛电贺扎尔达里当选巴基斯坦总统  
[2008-09-07]
【政经】拉美六国将首次联袂在华招商  
[2008-09-07]
【政经】西藏投资159亿开发十大矿区  
[2008-09-07]
【海外】伊朗官员说将使油价保持合理  
[2008-09-07]
【海外】阿根廷称外汇储备充足  
[2008-09-07]
【海外】美国政府将托管“两房”  
[2008-09-07]
【政经】鹤煤集团福顺煤矿透水事故20人被困  
[2008-09-07]
【产业】波音公司2万多名机械师罢工  
[2008-09-07]
【海外】美官员否认美将参加以叙和谈  
[2008-09-07]
【产业】美报称欧佩克考虑减产维持油价  
[2008-09-07]
【金融】野村证券可能收购部分雷曼兄弟股份  
[2008-09-07]
【产业】沙特启动新油田提高产油能力  
[2008-09-07]
【金融】特里谢：欧元区经济已触底  
[2008-09-07]
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