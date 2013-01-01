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即时要闻
雷诺－日产宣布2010年销量创新高  
[2011年01月30日]
德总理表示G20应重点解决三大问题  
[2011年01月30日]
芝加哥农产品期价28日全线下跌  
[2011年01月30日]
28日伦敦金属交易所基本金属期货价普涨  
[2011年01月30日]
伦敦股市28日下跌  
[2011年01月30日]
纽约市场油价飙升逾4%  
[2011年01月30日]
28日纽约股市大幅下滑  
[2011年01月30日]
纽约市场黄金价格28日上涨1.7%   
[2011年01月30日]
美元对欧元英镑汇率28日上涨  
[2011年01月30日]
美国经济去年第四季度增长3.2%   
[2011年01月30日]
中瑞正式启动自贸区谈判  
[2011年01月30日]
香港外汇基金资产去年底为23457亿港元  
[2011年01月30日]
亚太地区主要股市28日多数下跌  
[2011年01月30日]
港股28日跌0.68%   
[2011年01月28日]
近期全国猪肉价格涨幅有所扩大  
[2011年01月28日]
28日大宗商品走势分化　橡胶期货再创新高  
[2011年01月28日]
28日国内现货金银价全线下挫  
[2011年01月28日]
28日上海期金价格全线下挫创新低  
[2011年01月28日]
我国获认证的有机产品合格率在95%以上  
[2011年01月28日]
台北股市28日上涨43点  
[2011年01月28日]
江苏：实际利用外资规模连续八年全国第一  
[2011年01月28日]
河南煤炭企业兼并重组基本“收官”  
[2011年01月28日]
经济学家认为美降低财政赤字不能操之过急  
[2011年01月28日]
东京股市日经股指28日下跌1.13%   
[2011年01月28日]
IMF首席经济学家认为中国能控制通胀并维持较快增长  
[2011年01月28日]
哈勃望远镜发现迄今最古老星系  
[2011年01月28日]
日本失业率连续两年超5%  
[2011年01月28日]
IMF呼吁世界各国增强财政信誉  
[2011年01月28日]
【达沃斯年会】萨科齐在达沃斯论坛上力挺欧元  
[2011年01月28日]
美国政府宣布改革恐怖警戒体系  
[2011年01月28日]
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