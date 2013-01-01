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即时要闻
道指26日盘中突破12000点  
[2011年01月27日]
伦敦股市26日上涨  
[2011年01月27日]
26日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年01月27日]
26日国际油价止跌反弹  
[2011年01月27日]
南非政府将限制外国人购买政府补贴住房  
[2011年01月27日]
2010年访日外国人数量创新高  
[2011年01月27日]
财政部本周发行300亿元记账式附息债  
[2011年01月27日]
达沃斯年会：“全球经济就像半杯水”  
[2011年01月27日]
2010年内地访港旅客2268万人次  
[2011年01月27日]
亚太地区主要股市26日涨跌不一  
[2011年01月27日]
港股26日升0.23%  
[2011年01月27日]
解析《房地产经纪管理办法》三大新看点  
[2011年01月26日]
银监会：商业银行不良贷款率及余额继续“双降”  
[2011年01月26日]
中国航油成为亚洲第一航油供应商  
[2011年01月26日]
26日国内现货金银价展开盘整涨跌不一  
[2011年01月26日]
26日上海期金价格几乎全线上涨  
[2011年01月26日]
大宗商品26日近全线回调　综合指数探两周低点  
[2011年01月26日]
台北股市26日上涨64点  
[2011年01月26日]
东京股市日经股指26日下跌0.60%  
[2011年01月26日]
2010年日本企业服务价格指数创新低  
[2011年01月26日]
达沃斯年会：“中国元素”风靡达沃斯论坛  
[2011年01月26日]
达沃斯年会：小城大会——达沃斯速写  
[2011年01月26日]
达沃斯年会：全球商界领袖视中国为未来增长最重要国家  
[2011年01月26日]
浙江境外投资的机构数和投资额均居全国第一  
[2011年01月26日]
俄总统表示将惩治机场爆炸事件犯罪分子  
[2011年01月26日]
人民币市场汇价（1月26日）  
[2011年01月26日]
莫斯科在爆炸袭击发生后加强安保措施  
[2011年01月26日]
去年11月份美国20个大中城市房价继续下跌  
[2011年01月26日]
节前食用农产品和生产资料价格继续上扬  
[2011年01月26日]
春节临近　全国鸡蛋价格涨幅加大  
[2011年01月26日]
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