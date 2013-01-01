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即时要闻
胡锦涛主席向梅德韦杰夫总统致慰问电  
[2011年01月25日]
国际社会谴责莫斯科机场恐怖袭击事件  
[2011年01月25日]
银联卡可在全国256个车站刷卡购票  
[2011年01月25日]
深圳拟禁止保障房上市交易  
[2011年01月25日]
沃尔沃汽车中国区总部在上海挂牌成立  
[2011年01月25日]
中国银联发布“春节”用卡提示  
[2011年01月25日]
台北股市25日上涨43点  
[2011年01月25日]
中国商务部和洛杉矶市签署投资谅解备忘录  
[2011年01月25日]
工银瑞信：下半年债券机会提升  
[2011年01月25日]
人民币市场汇价（1月25日）  
[2011年01月25日]
国际金融协会预计今年新兴市场经济将增长6.3%   
[2011年01月25日]
俄罗斯呼吁北约明确俄在欧洲反导系统中的地位  
[2011年01月25日]
背景资料：俄罗斯多莫杰多沃机场  
[2011年01月25日]
萨科齐说法在G20轮值主席任内将推进国际货币体系改革  
[2011年01月25日]
刘华清同志生平  
[2011年01月25日]
去年来京旅游台胞超过26万人次  
[2011年01月25日]
海外专家媒体积极评价胡锦涛主席访美成果  
[2011年01月25日]
南水北调进入施工和移民高峰期  
[2011年01月25日]
刘华清同志遗体在京火化  
[2011年01月25日]
国务院食安委：排查隐患确保节日期间食品安全  
[2011年01月25日]
上海建立灾害信息调频副载波广播系统  
[2011年01月25日]
近期全国猪肉价格稳中有涨  
[2011年01月25日]
国土资源部农业部部署永久基本农田划定工作  
[2011年01月25日]
发改委：2010年基本实现价格总水平调控目标  
[2011年01月25日]
我国公路水路日发送旅客突破7000万人次  
[2011年01月25日]
北京通过物联网技术监控烟花爆竹安全  
[2011年01月25日]
纽约金价24日止跌回升  
[2011年01月25日]
芝加哥小麦期价24日冲至5个月新高  
[2011年01月25日]
大型房企跑马圈地　高房价向二、三线城市转移  
[2011年01月25日]
上海保监局：保险业将“给力”城市安全管理  
[2011年01月25日]
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