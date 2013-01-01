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即时要闻
新拆迁条例：国有土地房屋征收须“补偿先行”  
[2011年01月24日]
山东旱情总体已达60年一遇  
[2011年01月24日]
欧洲2010年新增海洋风电机组数量增长51%  
[2011年01月24日]
上海将据“11·15”火灾事故调查结论严肃问责  
[2011年01月24日]
上海正积极进行房产税试点准备工作  
[2011年01月24日]
国务院公布《国有土地上房屋征收与补偿条例》  
[2011年01月24日]
人民币市场汇价（1月24日）  
[2011年01月24日]
通胀压力催热年货市场“渠道大战”  
[2011年01月24日]
国内初具规模网络团购企业达1880家  
[2011年01月24日]
国电集团2010年实现利润60.9亿元  
[2011年01月24日]
国际经济一周大事回顾（1月16日－1月22日）   
[2011年01月24日]
沪深证券交易所公布2011年春节休市安排  
[2011年01月24日]
海尔集团2010年实现利润达62亿元  
[2011年01月24日]
国内现货钢价呈“被动拉涨”态势  
[2011年01月24日]
北京去年房屋和土地交易活跃带动契税增长30.2%  
[2011年01月24日]
北京筹建中国设计交易所  
[2011年01月24日]
国际经济一周大事预报（1月24日－1月30日）   
[2011年01月24日]
德国大城市2010年房地产市场回暖  
[2011年01月24日]
出口需求旺盛推动芝加哥小麦期价大涨2.6%   
[2011年01月24日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格21日普涨  
[2011年01月24日]
纽约金价21日继续下跌  
[2011年01月24日]
21日欧元对美元汇率创两个月新高  
[2011年01月24日]
纽约股市三大股指21日走势分化  
[2011年01月24日]
国际油价21日小幅下跌  
[2011年01月24日]
通用电气公司去年第四季度利润达39亿美元  
[2011年01月24日]
伦敦股市21日上涨  
[2011年01月24日]
美国银行去年第四季度亏损120亿美元  
[2011年01月24日]
亚太地区主要股市21日普遍下跌  
[2011年01月24日]
我国银行业金融机构境内资产总额逾94万亿元  
[2011年01月24日]
《旅行社责任保险管理办法》将于2月施行  
[2011年01月24日]
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