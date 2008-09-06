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即时要闻
【金融】巴黎股指创年内最大周跌幅  
[2008-09-07]
【海外】普京认同俄同西方关系不应冷淡  
[2008-09-07]
【海外】巴基斯坦自杀袭击已死伤110余人  
[2008-09-07]
【海外】扎尔达里表示将服从议会决定  
[2008-09-07]
【海外】扎尔达里当选巴基斯坦总统  
[2008-09-07]
【海外】法外长称欧盟希望与俄长期对话  
[2008-09-07]
【政经】杨洁篪会见密克罗尼西亚联邦外长  
[2008-09-07]
【政经】北京残奥会圣火在香港点燃  
[2008-09-07]
【海外】核供应国集团一致同意取消对印核出口限制  
[2008-09-06]
【海外】埃及山体滑坡造成20人死亡  
[2008-09-06]
【海外】巴前总理谢里夫表示接受总统选举结果  
[2008-09-06]
【海外】越南政府将继续紧缩银根控制通胀  
[2008-09-06]
【海外】肯尼亚西部地区暴发霍乱5人死亡  
[2008-09-06]
【海外】扎尔达里在巴基斯坦总统选举中获胜  
[2008-09-06]
【海外】伊拉克北部发生汽车炸弹袭击  
[2008-09-06]
【海外】在尼日利亚被绑架两法国人获释  
[2008-09-06]
【海外】巴基斯坦西北部发生自杀式袭击事件  
[2008-09-06]
【政经】台湾CPI预计将创下14年来新高  
[2008-09-06]
【政经】多国贵宾抵京出席残奥会开幕式  
[2008-09-06]
【政经】回良玉会见国际特奥会主席  
[2008-09-06]
【海外】伊拉克要求美解释伊总理遭监视说法  
[2008-09-06]
【海外】伊拉克前副总理沙拉比车队遇袭6人亡  
[2008-09-06]
【海外】南非总统将前往津巴布韦斡旋  
[2008-09-06]
【政经】胡锦涛会见伊朗总统内贾德  
[2008-09-06]
【海外】阿富汗发生里氏5.6级地震  
[2008-09-06]
【海外】卡扎菲警告美国不要在非洲有军事存在  
[2008-09-06]
【海外】古巴将以承包形式向农民提供闲置土地  
[2008-09-06]
【金融】本周基指双双创出调整新低  
[2008-09-06]
【金融】本周债市继续走高  
[2008-09-06]
【政经】第四届东博会闭幕  
[2008-09-06]
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