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即时要闻
IBM和苹果公司季度业绩均好于市场预期  
[2011年01月19日]
需求旺盛推动芝加哥小麦期价18日大涨  
[2011年01月19日]
18日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年01月19日]
实物需求回升助推纽约金价18日小幅反弹  
[2011年01月19日]
道琼斯指数18日再创两年半收盘新高  
[2011年01月19日]
18日纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年01月19日]
国际原油价格18日小幅下跌  
[2011年01月19日]
伦敦股市18日上涨  
[2011年01月19日]
花旗集团第四季度获利13亿美元  
[2011年01月19日]
报告称未来十年全球经济增长需上百万亿美元新增信贷  
[2011年01月19日]
法国去年新创企业数量创历史新高  
[2011年01月19日]
欧盟将展开更严格的银行压力测试  
[2011年01月19日]
刘明康：银行要审慎开展综合经营试点  
[2011年01月19日]
英国消费物价指数去年12月升至3.7%   
[2011年01月19日]
2010年我国吸引外资和对外投资双创历史新高  
[2011年01月19日]
2010年力拓铁矿石产量创新高  
[2011年01月19日]
黄孟复：民营经济发展亟须五大政策扶持  
[2011年01月19日]
我国烟草行业税利达到6045.52亿元  
[2011年01月19日]
陈家强：有信心在香港股市推出人民币计价产品  
[2011年01月19日]
香港失业人数降至2008年10月以来最低水平  
[2011年01月19日]
中国银联将与铁道部合作推出银联卡购票服务  
[2011年01月19日]
近期全国猪肉价格稳中有涨  
[2011年01月19日]
宏观经济、竞争和人才短缺成未来三年中国企业的主要风险  
[2011年01月19日]
中移动与韩日两公司签署三方战略合作框架协议  
[2011年01月19日]
货币政策走向前瞻  
[2011年01月19日]
央行暂停公开市场操作　不影响今后流动性调控  
[2011年01月19日]
2010年全国三大主粮政策性收购逾2458万吨  
[2011年01月19日]
亚太地区主要股市18日涨跌互现  
[2011年01月19日]
国家药监局销毁60余吨假劣药械  
[2011年01月18日]
北京2012年新车拟执行国V排放标准  
[2011年01月18日]
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