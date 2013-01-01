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即时要闻
全国城市地价出现快速反弹趋势  
[2011年01月18日]
空客宣布飞机销量突破1万架  
[2011年01月18日]
粤十一五社保基金结余3553亿元居全国之首   
[2011年01月18日]
近期全国食用油价格以稳为主  
[2011年01月18日]
全国供销社系统2010年销售总额再创新高  
[2011年01月18日]
2010年国企主要效益指标创历史新高  
[2011年01月18日]
亚太地区主要股市17日涨跌互现  
[2011年01月18日]
欧佩克周油价继续上行  
[2011年01月18日]
空客2010年飞机交付量再创新高  
[2011年01月18日]
港股17日跌0.52%   
[2011年01月18日]
韩国2010年贸易顺差创历史新高  
[2011年01月17日]
大宗商品17日延续震荡　主要商品涨跌不一  
[2011年01月17日]
国内现货金银17日全线下挫  
[2011年01月17日]
我国废止7件、修改107件行政法规   
[2011年01月17日]
北京市2010年查处2433户虚假申报保障房家庭  
[2011年01月17日]
上海期金17日延续下挫创新低  
[2011年01月17日]
奇瑞汽车发布2011年发展计划  
[2011年01月17日]
东京股市日经股指17日微涨0.04%   
[2011年01月17日]
台北股市17日下跌47点  
[2011年01月17日]
全总副主席：用三年时间建立工资协商制度  
[2011年01月17日]
外交部：中方向朝鲜罗先市派遣驻军报道子虚乌有  
[2011年01月17日]
职场调查显示：近九成员工表示将拿到年终奖  
[2011年01月17日]
70个大中城市房价连续四个月环比上涨  
[2011年01月17日]
伊朗宣布生产出两种医用放射性同位素  
[2011年01月17日]
居者有其所——国外租房市场面面观  
[2011年01月17日]
2.2万名首钢停产分流职工将全部得到有效安置  
[2011年01月17日]
北京：外地户籍职工生育险待遇将同京籍  
[2011年01月17日]
2010年全社会用电量较上年增长14.56%  
[2011年01月17日]
到2010年底我国发电装机达9.62亿千瓦  
[2011年01月17日]
人民币市场汇价（1月17日）  
[2011年01月17日]
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