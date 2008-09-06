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即时要闻
【金融】基金本周净值整体下跌  
[2008-09-06]
【海外】两名1993年孟买爆炸案嫌疑人被捕  
[2008-09-06]
【海外】巴基斯坦总统选举开始举行  
[2008-09-06]
【政经】“环境减灾”A、B卫星一箭双星发射成功  
[2008-09-06]
【海外】经合组织报告称发达国家经济增速将放缓  
[2008-09-06]
【金融】本周股市：沪指跌破上轮牛市高点　弱市再遭重创  
[2008-09-06]
【金融】沪深股市流通市值跌破5万亿元  
[2008-09-06]
【海外】核供应国集团会议未就印美核能合作协议达成一致  
[2008-09-06]
【海外】美住房抵押贷款市场继续恶化  
[2008-09-06]
【海外】美政府未考虑出台新的经济刺激计划  
[2008-09-06]
【海外】美药管局首次公布“问题药物”名单  
[2008-09-06]
【海外】英国经济或将连续三个季度萎缩  
[2008-09-06]
【海外】美两大房贷融资巨头或很快被政府托管  
[2008-09-06]
【海外】俄前8个月资本净流入同比急剧下降  
[2008-09-06]
【产业】宝马8月全球汽车销量增2%  
[2008-09-06]
【产业】梅赛德斯-奔驰汽车8月销量降12%  
[2008-09-06]
【海外】日俄高速海底光缆开始投入使用  
[2008-09-06]
【海外】巴基斯坦总统选举举行  
[2008-09-06]
【海外】热带风暴“汉娜”将袭击纽约  
[2008-09-06]
【政经】湖南娄底发生重大交通事故6死27伤  
[2008-09-06]
【海外】波美将开始《美国驻军地位协定》谈判  
[2008-09-06]
【海外】美海岸警备队直升机失事3人死亡   
[2008-09-06]
【金融】伦敦股市遭受六年来最大周跌幅  
[2008-09-06]
【政经】上海警方成功处置一劫持人质案  
[2008-09-06]
【金融】纽约汇市美元继续上涨  
[2008-09-06]
【金融】国际黄金期货横盘震荡  
[2008-09-06]
【金融】纽约市场三大股指涨跌互见  
[2008-09-06]
【产业】纽约市场油价再次刷新新低  
[2008-09-06]
【政经】五大共性问题屡审屡犯  
[2008-09-06]
【金融】中欧央行工作组首次行长级会议召开  
[2008-09-06]
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